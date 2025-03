Mise en garde contre l’omnipotence de la psychotronique

En 2025, le harcèlement électromagnétique est considéré comme une théorie du complot sur tous les sites mainstream occidentaux. En d’autres termes, il existerait certes des armes expérimentales mais personne parmi la population n’est ciblé, cela relève de la conspiration. Pourtant, l’OTAN dans sa brochure Cognitive Warfare explique qu’elle dispose des technologies psychiques permettant de faire de chaque citoyen occidental une « arme de propagande participative ». Cela implique donc que tous les citoyens sont ciblés et à différents niveaux, en fonction de leur capacité à résister à cette forme de manipulation mentale. Deux ans avant ces révélations de l’OTAN, la DARPA affirmait sur son site que les avancées psychotroniques permettaient de contrôler les croyances religieuses et les facultés parapsychiques. Rappelons ici que le programme « Dieu » de cette agence de Défense fut appliqué dans certains programmes profond MK Ultra dès les années 60. Il semble que ces programmes aient été parachevés en 2017, c’est du moins ce qu’annonça la DARPA.

En 2025, Al Gore nous explique que le véritable objectif de l’oligarchie est de mettre en place un « Dieu numérique ». Les objets, animaux et les humains y seront connectés en vu d’atteindre les objectifs fixés par ce nouveau « Dieu IA ». Il s’agit donc bien de créer une technologie omnipotente de conditionnement psychique global, pilotée par intelligence artificielle. La course actuelle à l’intelligence artificielle n’a d’autre but que de construire cette matrice techno-psychique supprimant toute conscience individuelle et toute forme de liberté spirituelle.

Depuis plus de 30 ans, un grand nombre de scientifiques, auteurs, militaires et politiques ont tenté d’alerter l’opinion publique sur les dangers de tels développements technologiques.

Armes psychotroniques dans les années 90

Douglas Pasternak, « Les armes miracles : La quête d’armes non létales par le Pentagone est étonnante mais est-elle intelligente ? », 1997 : « La technologie électromagnétique a été développée au niveau international comme une arme de guerre depuis au moins quarante ans, mais elle a été hautement classifiée… …Les scientifiques [américains], aidés par les recherches du gouvernement sur les « effets biologiques » de l’énergie rayonnée, recherchent dans les spectres électromagnétiques et sonores des longueurs d’onde qui peuvent affecter le comportement humain ». » Barbara OPALL, « Les États-Unis explorent la technologie russe de contrôle de l’esprit », 1993 : « La psycho-correction acoustique, la capacité de contrôler les esprits et de modifier le comportement des civils et des soldats … [utilise] … la transmission d’ordres spécifiques via des bandes de bruit statique ou blanc dans le subconscient humain ». L’article indiquait en outre que des sources américaines et russes prévoyaient « des discussions visant à créer un cadre pour soumettre la question à des contrôles bilatéraux ou multilatéraux ». Gorbatchev en 1986 : « De nouvelles armes non nucléaires [telles que] … les ondes radio, les infrasons… peuvent en termes de potentiel de destruction, être aussi dangereuses que les armes de destruction massive déjà existantes ». Stefan Possony était membre du Hoover Institute et a été appelé « le père intellectuel de Star Wars (la guerre des étoiles). Il est l’un des planificateurs stratégiques civils les plus influents du Pentagone. Possony a parlé de « transmission de messages directement dans l’esprit d’une cible » avec des ondes de basse fréquence. Matthew Meselson de Harvard, spécialiste de la guerre biologique/chimique dans l’article Scientific Advances Hold Dramatic Prospects for Psy-Strat (Les progrès scientifiques ouvrent des perspectives inquiétantes pour les stratèges de la guerre psychologique), 1996 : « Nous allons apprendre à manipuler tous les processus vitaux, les processus génétiques, mentaux, émotionnels, … Si notre connaissance inévitablement croissante des processus vitaux est également exploitée à des fins hostiles, cela changera complètement la nature de l’expression de l’hostilité humaine ». Jamie Dettmer, dans son livre « C’est la guerre, Jim, mais pas telle que nous la connaissons », 1997 : « Le programme d’armes exotiques du Pentagone, dirigé par l’armée de l’air, est entouré d’un secret absolu qui interdit tout commentaire public de la part des scientifiques… On a découvert que les radiations électromagnétiques, c’est-à-dire les ondes inférieures aux fréquences radio, incitent le cerveau humain ou animal à libérer des substances chimiques qui affectent le comportement. Nous pourrions mettre les animaux dans un état de stupeur », ajoutant : « il serait probablement possible de créer des symptômes semblables à ceux de la grippe et des nausées chez les humains. Ces travaux se poursuivent. En 1995, des généraux de l’armée de l’air ont examiné plus de 1 000 projets d’armes exotiques. L’un d’eux s’intitulait « Endormir l’ennemi / empêcher l’ennemi de dormir ». Un autre projet approuvé pour une recherche plus approfondie impliquait la manipulation des ondes cérébrales. Selon Louis Slesin, rédacteur en chef de Microwave News, ces efforts sont pragmatiques. Selon lui, ces armes exotiques ne sont qu’une étape logique suivant la variété de faisceaux radio déjà utilisés pour neutraliser les systèmes électroniques des avions ou des missiles. « Une fois que vous êtes dans ces armes anti-matérielles, il n’y a qu’un pas à franchir pour passer aux armes anti-personnelles ». En effet, les humains ne sont aussi que des systèmes électrochimiques qui peuvent être perturbés ». James Bone dans le livre « Collez-les », 1996 : « En tant qu’anciens auteurs de science-fiction, Janet et Chris Morris parlent avec zèle d’une ère à venir dans laquelle l’ennemi sera désorienté par des ondes sonores à très basse fréquence, ébloui par des rayonneurs isotropes, emprisonné par des champs magnétiques invisibles… Après sa retraite, Ray Cline, le principal biographe de la CIA, avait pris la tête d’un groupe de réflexion privé à Washington, le US Global Strategy Council. Faisant autorité dans le monde entier, il devint bientôt le mentor de Janet et Chris Morris et leur a fait découvrir les méandres du Pentagone. Les Morris parlent même avec admiration d’une technologie qui permettrait à deux faisceaux acoustiques différents, de projeter une voix dans la tête d’un dictateur, convainquant ses subordonnés qu’il est soudainement devenu fou ». Michael Pillsbury du Comité sénatorial du renseignement, Service de presse fédéral », 1997 : « Le vice-président de l’Académie russe des sciences militaires, Vladimir Slipchenko a déclaré qu’en dirigeant l’émission d’énergie vers une cible, il est possible de transformer une division ennemie en un troupeau d’idiots effrayés… L’Est et l’Ouest développent ces nouvelles armes électromagnétiques et ionisantes (plasma)… ». Ramon Lopez, « Les opérations spéciales survivent aux contraintes budgétaires du Pentagone », 1993 : « Richardson a déclaré qu’un système de communication du futur lointain [2011 et au-delà] faisant l’objet de recherches, est la « télépathie synthétique ». Un jour, les commandos des forces d’opérations spéciales seront peut-être capables de communiquer par la pensée. Un système de communication moins révolutionnaire disponible aujourd’hui est le casque New Eagle Communications Model DB. Il intègre un haut-parleur à vibration osseuse placé directement devant l’oreille qui transfère les signaux radio entrants à travers les os ». Sam Walker, « Une gamme d’armes moins que létales », 1994 : « Cet automne, un comité mixte composé de représentants du ministère de la Justice et du Pentagone décidera quelles sont les technologies « moins létales » à développer. Voici un échantillon des systèmes que le comité pourrait envisager : des générateurs électromagnétiques de forte puissance qui interfèrent avec les ondes cérébrales et modifient le comportement ». Ron Laytner, « Vous pouvez vous cacher mais vous ne pouvez pas fuir : le radar va repérer votre voiture », 1998 : « Ce nouvel arsenal « non létal » comprend des dispositifs qui arrêtent les moteurs à distance, capturent les preneurs d’otages, poussent les voitures hors des routes, assomment les agresseurs, contrôlent les foules et les prisonniers, et neutralisent les troupes de campagne et les petites populations. Aux États-Unis, le FBI a commandé des Widow Makers de Myotron – un nouveau type de pistolet paralysant puissant qui assomme les hommes, les tigres et même les éléphants pendant plusieurs minutes (le temps de s’enfuir ou d’appeler à l’aide) sans les blesser… « Les humains sur lesquels il a été testé disent avoir l’impression que des millions de petites aiguilles se précipitent dans leur corps. Les signaux cérébraux sont brouillés et tous les muscles volontaires sont incapables de fonctionner »… Bernard Debusmann, « Les armes à faisceau sont censées révolutionner la guerre et stimuler le commerce des armes », 1990 : « L’arrivée dans les arsenaux mondiaux d’armes à énergie dirigée pourrait être aussi révolutionnaire que l’introduction des autres grandes armes du 20ème siècle : la mitrailleuse et la bombe atomique », selon l’ancien directeur de la Defense Intelligence Agency (DIA), Leonard Perroots. Selon les experts américains, l’Union Soviétique a l’avantage sur les États-Unis dans le développement de ce que l’on appelle les « armes à énergie dirigée » et les « armes à radiofréquence ». William Broad, « Il y a 40 ans, la bombe… Les questions sont venues plus tard ! », 1985 : « Les bombes cérébrales » : selon le Dr. John Nuckolls, chef du département de physique du laboratoire de Livermore, les êtres humains souffrent de confusion et de désorientation lorsqu’ils sont soumis à un rayonnement de grande longueur d’onde et de grande intensité. De même, dit-il, il est tout à fait possible que les physiciens trouvent un jour le moyen de diriger et de concentrer la puissance des armes nucléaires dans cette partie du spectre électromagnétique, produisant une bombe qui laisserait l’ennemi hébété et incapable de faire la guerre ». Glenn Krawczyk, « Contrôle de l’esprit », 1994 : « Susan Blackmore déclare « Soudain, la perspective du contrôle magnétique de l’esprit semble bien pire que l’idée d’être enlevé par des extraterrestres imaginaires ». … « Le scientifique Michael Persinger a été employé par la sécurité nationale américaine pour développer des armes électromagnétiques modifiant le comportement dans le cadre du projet Sleeping Beauty. Il a attiré l’attention de l’industrie de la défense après avoir publié un article intitulé Possible cardiac driving by an external rotating magnetic field (Pilotage cardiaque possible par un champ magnétique rotatif externe) en 1973. Le capitaine Paul Tyler, directeur du US Armed Forces Radiobiology Research Institute (Institut de recherche en radiobiologie des forces armées américaines), a écrit en 1986 : il existe une technique employée par l’establishment de la sécurité nationale pour perturber « le signal électrique dans le muscle cardiaque », afin de produire « une asystolie complète avec pour conséquence une issue fatale ».

Prolifération des armes électromagnétiques et applications civiles

L’importance des armes électromagnétiques a été clairement énoncée dès les années 70 : Dans un discours très cité, prononcé en 1974, l’amiral soviétique Groshkov a déclaré : « le pays qui exploitera le mieux le spectre électromagnétique gagnera la prochaine guerre ».

La prolifération et le développement de contre-mesures ont conduit à une course effrénée aux armes électromagnétiques dès les années 80. Dans une certaine mesure, un pays qui a de l’argent peut acheter cette technologie mais les superpuissances disposeront toujours de la technologie de pointe. Elle est disponible sur le marché international et prolifère à un rythme très rapide depuis 50 ans. Le grand public est tenu à l’écart et n’a évidemment pas conscience des avancées technologiques dans ces domaines. Une politique de contrôle psychique et physique des populations est non seulement possible aujourd’hui, mais c’est l’objectif affiché des grands groupes transnationaux comme Black-Rock, Vanguard & Consort.

Dossier réalisé par R. Skotarek & F. Morin,

Morphéus n° 128, mars 2025