Ces incendies en série de véhicules électriques

Les incendies et explosions des batteries au lithium frappent l’industrie des véhicules électriques. Tous les services d’incendie sont mal préparés à faire face à leur utilisation généralisée, car les batteries lithium-ion présentent des risques d’incendie uniques qui mettent en danger la vie des citoyens et des premiers intervenants. On sait que les incendies de batteries au lithium brûlent plus rapidement, plus chaudement et plus longtemps, se rallumant souvent, voire explosant.

En juin 2023, des flammes ont ravagé un magasin de vélos électriques dans le quartier chinois de New York et se sont rapidement propagées aux appartements situés au-dessus, tuant quatre personnes et en blessant grièvement deux autres. Le commissaire chargé de l’affaire a fait remarquer que « l’ampleur même du feu est incroyablement dangereuse. Il peut rendre presque impossible de sortir à temps ». En avril 2023, la batterie lithium d’un vélo électrique a déclenché une tempête de feu dans un immeuble multifamilial du Queens. Deux enfants ont péri dans les flammes. En août 2023, un nouvel incendie provoqué par une batterie lithium a coûté la vie à une femme de 93 ans dans le Queens.

Les incendies provoqués par les batteries lithium-ion se multiplient, notamment dans les grandes villes comme New York. En 2022, la ville de New York a subi 220 incendies provoqués par ces batteries, qui ont entraîné la mort de six personnes. En 2023, treize personnes sont mortes suite à 108 catastrophes similaires. Ces batteries sont des bombes à retardement à l’intérieur des immeubles. Elles sont très difficiles à éteindre, souvent explosent ce qui les rend particulièrement dangereuses.

« Plus il y aura de batteries au lithium qui nous entourent, plus nous aurons d’incidents » a déclaré le vice-président de l’Institut de recherche sur la sécurité incendie. Cette technologie a engendré 220 feux dans la seule ville de New York en un an. Il n’y a pas de recensement précis sur le nombre d’incendies provoqués sur l’ensemble du territoire américain. On peut cependant aisément affirmer que cette technologie au lithium est à l’origine de plusieurs milliers de feux aux Etats-Unis.

Malgré tous ces problèmes, le marché des véhicules électriques gagne du terrain : 3,5 millions de véhicules électriques et hybrides ont été immatriculés aux États-Unis en 2022. Le régime Biden a fixé des objectifs agressifs pour que la moitié de tous les nouveaux véhicules vendus dans le pays soient électriques d’ici 2030. Les risques d’incendie ne sont pas pris en compte par l’administration.

Outre la tendance des batteries lithium-ion à déclencher une réaction en chaîne d’« emballement thermique » entraînant des incendies ou des explosions, la volonté d’imposer les véhicules électriques au public est « vouée à l’échec ».

Les véhicules électriques sont trop chers et non rentables par rapport aux moteurs thermiques. Il n’y a pas assez de bornes de recharge pour répondre à ce type de demande. Et même s’il y en avait, cela exercerait une pression sérieuse sur le réseau électrique. Il y a une pénurie de minéraux pour fabriquer les batteries lithium-ion. Ce sont des batteries de sang. Jusqu’à 2 000 enfants esclaves meurent chaque année dans les mines de cobalt du Congo. La République démocratique du Congo fournit 70 % de l’approvisionnement mondial en cobalt pour produire des batteries lithium-ion qui alimentent les téléphones et les véhicules électriques. Ces batteries en fin de vie ne sont pas recyclables car elles contiennent alors de l’acide chlorhydrique. Que faire alors de ces milliers de tonnes d’acide ? Cette technologie est dangereuse au vu de son instabilité chimique lors des rechargements.

Conclusion

Il s’agit d’une technologie incendiaire qui est tout sauf écologique. Le bilan des batteries au lithium est catastrophique tant du point de vue économique que du risque technologique.

Il existe pourtant des batteries à nano-tubes de carbone, rentables, puissantes et sans dangers. Une batterie chargée de ce type, de la grosseur d’un melon, suffirait pour rouler un an en toute sécurité. Que dire des milliers de brevets et technologies alternatives cachées par les lobbies et l’oligarchie ? Mais l’acculturation écologique est de mise pour asseoir les profits et l’hégémonie des Globalistes.

The Sharp Edge Corey’s Digs,

21 sept. 2023

Morphéus n° 120, novembre/décembre 2023