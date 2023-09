Courrier des lecteurs 119

Nous tenons ici à répondre sous forme d’articles ciblés à certains échanges et certaines questions adressées au journal Morphéus. Nous tentons de répondre au mieux à vos questionnements, merci à tous nos lecteurs et lectrices.

Vision informationnelle de la tradition primordiale

Il est difficile pour un contemporain de se représenter la tradition primordiale. À tort, certains imaginent qu’il s’agit d’un culte ancien dépassé qui n’a plus sa place aujourd’hui. Il nous faut donc prendre de la hauteur et reconsidérer la nature de cette spiritualité et de son champ informationnel.

Nous vivons dans une époque de guerre informationnelle. Il ne s’agit pas simplement d’informations visibles, mais surtout de champs d’influence invisibles sur vos pensées, vos émotions, vos croyances et votre perception de la réalité. Le développement mondial de la psychotronique est une science d’influence psychique liée au décodage du cerveau humain. Nous avons réalisé un grand nombre d’articles démontrant que les sciences cognitives associées aux connaissances électromagnétiques du cerveau permettaient littéralement de créer de toutes pièces de nouvelles religions. La Darpa a ouvertement déclaré avoir réalisé en 2013 un programme de « contrôle de la pensée religieuse » incluant le « programme voix de Dieu » conçu en 2005. En 2020, l’OTAN sortait une brochure sur la guerre informationnelle, affirmant que le psychisme de la population pouvait être manipulé afin que les civils deviennent « des agents de propagande participative ». Le document précisait que la méconnaissance des technologies psychotroniques des civils était telle, qu’ils ne pourraient pas même concevoir qu’ils sont manipulés.

On peut en déduire que l’homme est un récepteur de champs informationnels plus ou moins subtils. L’organisation militaire ou transétatique qui maîtrise ces champs préside donc à la destinée de toutes les cibles qu’elle est parvenue à piéger. C’est là que réside le nœud gordien de ce que l’on nomme la guerre informationnelle qui sème le chaos et une confusion titanesque dans les esprits. L’ultime objectif à terme, est de piloter le psychisme humain par l’intelligence artificielle, le nouveau technodieu…

La tradition primordiale nous enseigne qu’il existe de toute éternité des champs informationnels naturels positifs qui irradient notre planète à partir du pôle Nord. Considérons l’univers comme un organisme vivant et la Terre comme un organe dont nous sommes les cellules. Le cosmos par ses champs informationnels diffuse des lois ou règles permettant l’homéostasie de l’organe Terre. Les cellules s’organisent alors de manière harmonieuse optimale. On verra alors sur Terre l’émergence d’un pic civilisationnel pacifié et durable. C’est ce qu’il advient à chaque fois que le culte de l’étoile Polaire est revivifié sur tel ou tel continent à différentes époques.

Cependant l’homme n’est pas une simple cellule, il a le libre arbitre. Il peut donc s’opposer aux flux harmonieux célestes. Se détournant de toute symbiose avec le champ informationnel cosmique, il engendre une civilisation chaotique et des luttes de pouvoir perpétuelles. Si la tradition primordiale ne ressurgit pas, la Terre court alors le risque de disparaître du fait d’un cancer généralisé.

On peut affirmer qu’il n’y a que deux approches spirituelles possibles :

la tradition primordiale harmonisée aux champs informationnels célestes ; toutes les traditions inversées ou néo-religions tronquées qui s’y opposent consciemment ou inconsciemment.

Dans le Morphéus n° 114, nous avons déjà évoqué l’origine protohistorique du symbole du tao, principe structurant le cosmos et la vie, et constituant la force fondamentale qui coule en tout être. C’est une représentation stylisée des constellations du pôle Nord : la Petite Ourse, la constellation du Dragon et la Grande Ourse. On peut dire que le dragon céleste représente ici le champ informationnel subtil cosmique qui irradie et fortifie les êtres. Cette énergie vient purifier le canal central des humains apportant sagesse, sapience et force.

Quand cette énergie informationnelle infuse le canal central d’un individu, l’être s’accorde aux lois célestes. Dans certaines traditions on l’appellera femme dragon ou homme dragon destinés à remplir des fonctions sacerdotales et à structurer la civilisation en vertu des lois cosmiques.

Le dragon debout est la manifestation de cette énergie informationnelle incarnée en toute chose sur Terre. Le symbole du tao témoigne d’un culte polaire protohistorique pratiqué en Asie mais également en Occident. Cette représentation est présente dans nos cathédrales. (F. M.)

2 600 ans de philosophie politique masculine

C’est un constat que personne ne fait. Depuis le VIe siècle avant J.-C. toute la pensée politique occidentale est exclusivement masculine. Cette vision de l’organisation humaine est liée à un patriarcat forcené issu de Platon et d’Aristote. Pour ce dernier, l’homme libre est au-dessus des femmes, des esclaves, et autres êtres humains. La démocratie athénienne et la République de Platon n’échappent pas à cette règle. Cela donnera lieu au fil des siècles à une théocratie masculine. Or, tous les peuples ne fonctionnant pas sur ce modèle seront considérés comme barbares (Germains, Vikings, etc.).

La pensée grecque établit que les régimes politiques suivent un cycle de corruption permanente. Pour Polybe, par exemple, la monarchie mute en tyrannie, à laquelle fait suite l’aristocratie qui se dégrade en oligarchie ou ploutocratie aboutissant à un régime des foules où l’homme providentiel sera attendu pour restaurer une monarchie. Et ainsi de suite dans une sorte de cycle éternel. D’une certaine manière c’est une lutte de pouvoir permanente qui ne permet pas d’établir les fondations d’une civilisation pérenne.

Le mode d’organisation politique avant Platon n’est, à notre connaissance, jamais évoqué par le philosophe. Rappelons ici que « philosophie » signifie amour de la déesse Sophia, dont les temples avec ceux d’Athéna et d’Artémis existaient depuis des siècles avant Platon. Ce terme relève donc d’une théocratie féminine dont les racines remontent à la protohistoire. Chaque temple était à la fois une banque, une maternité sacrée et le lieu de culte des ancêtres civilisateurs. D’une certaine manière les « vierges » de ces temples étaient chargées de canaliser la volonté du gouvernement métaphysique des ancêtres afin que l’organisation humaine soit en harmonie avec les lois cosmiques et les Dieux. Cette forme de théocratie féminine a établi des règles civilisationnelles durant des millénaires. Par ailleurs, les invasions vikings sur l’Europe furent une tentative de restaurer cette tradition ancestrale. La force, la sapience, les sciences et la foi de ce peuple donneront lieu à la construction des cathédrales « Notre Dame » dont personne, même à notre époque, ne sait comment elles ont été conçues pour se maintenir dans le temps aussi longtemps.

Nous vivons aujourd’hui sous une ploutocratie tyrannique qui se cache sous un fin vernis démocratique. Tous les débats tournent autour d’un retour à la démocratie. Mais ne faut-il pas imaginer un autre modèle d’organisation spirituale-politique ? De notre point de vue, tous les pics d’expansion civilisationnelle pacifiques furent diligentés par des théocraties féminines discrètes, mais à l’œuvre. Nous devons nous pencher sur l’idée d’une élite féminine spirituelle qui préside à l’organisation de nos sociétés humaines. Après tout, que vous soyez un homme ou une femme vous êtes tous nés d’une mère. Le principe féminin est premier par essence tant du point de vue biologique que métaphysique… (F. M.)

Véhiculer des réalités crues engendre de mauvaises énergies ?

Ce genre d’idée court un peu partout sur internet et surtout dans les milieux New Age. Morphéus véhiculerait de mauvaises énergies du fait des réalités qu’il dévoile. Nous pourrions en effet n’offrir que des textes enjoués et occulter les sombres réalités de notre civilisation à la dérive afin d’avoir plus d’abonnés. Cela revient à vous jouer du violon et à vous proposer de danser pendant que le Titanic coule. Mieux, c’est comme si un OPJ de la Criminelle décidait de ne pas faire une enquête sur un meurtre parce que c’est une réalité qu’il ne supporte pas. Chacun a le choix d’accepter ou non la réalité, mais sommairement, celui qui la fuit, est très rapidement rattrapé par les faits.

Pensez à un OPJ de la criminelle : il doit constater et détailler les faits, vivre une réalité macabre régulièrement, s’ajuster émotionnellement, surmonter sa peur, son dégoût afin de trouver l’auteur d’un crime.

Or, nous vivons dans une société moderne particulièrement criminogène. Véhiculer le fait qu’une injection à ARNm peut vous tuer n’engendre pas une mauvaise énergie ; au mieux, une telle information va vous sauver la vie et celles de vos proches.

De fait, nous n’avons pas le choix, nous devons cultiver le courage et l’absence de peur en regardant le diable dans le blanc des yeux. (F. M.)

les channels et médiums infestés par psychotronique militaire

Les facultés parapsychiques sont étudiées par les armées du monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale. Les développements militaires actuels ont la capacité de tromper la seconde vision de tout médium. On voit ainsi beaucoup de vidéos sur internet évoquant des histoires tronquées qui ne sont en fait que des cd-rom de la Darpa, NASA, diffusés sur le plan subtil pour duper les voyants. Il en résulte l’émergence de néo-spiritualités qui relèvent des expériences de la Darpa dans le cadre de son programme « Contrôle de la pensée religieuse » qui date de 2013.

Si nous avons insisté dans Morphéus pour vous présenter la télépathie synthétique et toutes les avancées militaires psychotroniques, c’est bien, entre autres, pour alerter les médiums. Une voyante informée de ces recherches en vaut deux, car elle va interroger la véracité de sa vision. De fait, les corps subtils permettant la seconde vision et la médiumnité doivent être purifiés, car ils sont soumis à l’influence des programmes militaires parapsy. Cette purification ne peut passer, à notre connaissance, que par le champ informationnel cosmique qui contrarie la technologie parapsychologique infestatoire. Vouer un culte au gouvernement métaphysique des ancêtres ou à nos panthéons est une voie de purification relevant de la tradition primordiale. C’est, sommairement, comme si le flux cosmique subtil venait contrecarrer la télépathie synthétique militaire. (F. M.)

Questions sur les ovnis

Là encore, les channels qui prétendent se brancher sur des exocivilisations doivent avoir connaissance de la télépathie synthétique militaire. Dans d’innombrables cas, les récits relèvent d’une infestation psychotronique. Pire, certains sont branchés sur les canaux d’exo hostiles qui se présentent comme les créateurs de l’espèce humaine et que nous devrions vénérer comme des Dieux. Nous le rappelons ici, il n’y a que deux types d’exocivilisations : celles qui s’accordent aux flux informationnels cosmiques pour développer des civilisations pérennes et celles qui s’y opposent en développant des armes psychiques et une IA pour bloquer ces flux.

Tout récit d’exo venant apporter l’intelligence artificielle pour sauver la Terre est un leurre. Une telle intrusion mettrait un terme définitif à notre libre arbitre et causerait notre perte.

S’il existe sur internet des récits relatifs à la guerre exo menée contre l’intelligence artificielle à l’échelle de notre quadrant galactique, alors vous pouvez être assurés qu’il s’agit de faits authentiques, issus d’un réel contact télépathique avec les bons extraterrestres. (F. M.)

Combattre le mal c’est mal ?

Un évangélisme bouddhiste à trois sous explique que le karma vous amène des vicissitudes dans votre vie. En clair, ce qui vous arrive est lié à une vie antérieure et vous purgez votre karma en étant volée, violée, torturée, maraboutée, manipulée. La loi du karma s’applique. Si vous subissez une violence psychique ou physique, c’est que vous aviez, dans une autre vie, violenté autrui. Ainsi, quand le mal s’abat sur vous et vos proches, il ne faut pas réagir mais accepter passivement le malheur. Si vous réagissez, vous allez engendrer un autre karma plus terrible.

Il n’y a pas pire idéologie pour engendrer une inertie stérile. Nous sommes à une époque où votre pensée, votre volition, vos croyances et même votre amour peuvent être influencés par des technologies psy ou des pseudomaîtres qui vous mettent sous suggestion à des fins puériles, politiques ou mercantiles.

Votre ligne de destinée est donc impactée par des infestations tant psychiques que technologiques. En clair, ce que vous appelez karma n’est autre que ces infestations. C’est un mal absolu, un crime contre l’esprit qui entrave votre évolution spirituelle. Pour reprendre la formule du Christ « le crime contre l’esprit ne sera jamais pardonné », il doit être combattu jusqu’au bout. Aux femmes il est demandé de se dresser comme des Amazones et aux hommes de devenir des samouraïs célestes pour vaincre ce mal profond. Enfin, nous terminerons avec cette formidable devise de la lignée Guignard : « Celui qui continue à combattre ne meurt pas ». (F. M.)

