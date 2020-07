Gates admet que 700 000 personnes seront tuées ou blessées par ses vaccins…

L’homme persiste et signe. Il déclare ouvertement que son vaccin va tuer et considère de ce fait que les gouvernements devront prévoir des indemnisations pour les familles des victimes et pour les handicapés post-vaccinaux. Le sentiment d’impunité de cet homme est sans limites. L’Organisation Mondiale de la Santé est son jouet et fort de l’appui mondial de toute l’industrie pharmaceutique, il entend forcer la main de toute la population terrestre. Serait-ce le syndrome de Dieu ou du Diable qui a rendu fou cet individu ? De plus, il n’y a aucun vaccin plausible pour la covid 19. On évoque un virus naturel, un virus mutant sorti de laboratoires P4, des armes bio-chimiques, des bactéries ou encore des radio-fréquences induisant les symptômes de la covid.

Natural News nous explique :

« Dans son empressement à développer un, deux… voire sept vaccins différents pour le coronavirus de Wuhan (covid 19), le milliardaire Bill Gates a ouvertement admis que plus de 700 000 personnes pourraient être blessées ou mourir, à cause de ces vaccins ». Rappelons qu’officiellement la covid 19 a fait 240 000 victimes. Ce chiffre est très relatif car personne ne sait ce qu’est la « covid », hormis Billy-la-seringue.

« Ces derniers jours, l’éminent eugéniste Bill s’est exprimé plus ouvertement sur son désir de vacciner le monde entier dès que possible, contre la coronavirus de Wuhan (covid 19). Dans cette histoire, le problème est que beaucoup plus de personnes mourront à cause du vaccin plutôt que du virus lui-même. S’exprimant dans une émission sur CNBC, M. Gates a admis que pour que les vaccins « fonctionnent » sur les groupes les plus vulnérables, ils doivent être « surchargés », (dans quel sens ?). Et cette « surcharge » signifie que certaines personnes vont être blessées ou tuées de ce fait ».

« Nous avons clairement besoin d’un vaccin qui fonctionne dans la tranche d’âge supérieure car elle est la plus exposée à ce risque » a déclaré M. Gates à propos de ses projets de vaccination contre la coronavirus de Wuhan (covid 19) ».

« Il faut l’amplifier pour qu’il fonctionne chez les personnes âgées. Les effets secondaires causeront un accident sur 10 000 vaccinés. Cela signifie que 700 000 personnes vont en souffrir » (ou en mourir).

Bill Gates affirme également que les vaccins contre la grippe ne sont pas efficaces pour les personnes âgées. Bien que ces personnes supposées à haut risque soient poussées à se faire vacciner chaque année contre la grippe, M. Gates a avoué que ce rituel annuel ne les protégeait pas de la grippe.

« L’efficacité des vaccins chez les personnes âgées est toujours un énorme défi », a déclaré M. Gates « Il s’avère que le vaccin contre la grippe n’est pas très efficace chez les personnes âgées » a t-il ajouté.

À propos de la vaccination contre la covid 19, il a déclaré : « Si nous vaccinons le monde entier, les gouvernements devront être impliqués, parce qu’il y aura un certain risque et des indemnisations nécessaires ».

Billy-la-seringue a décidément des difficultés avec l’arithmétique, la logique, la gestion du risque et les bilans comptables. On se demande bien comment il a pu gérer une multinationale comme Microsoft !

Il trouve une « solution » qui causera 3 fois plus de morts. Il demande au monde entier de dépenser des centaines de milliards pour aboutir à ce résultat. Il demande aux états de provisionner des milliards supplémentaires pour indemniser les victimes de sa campagne vaccinale.

Bill Gates est un fou, mégalomane et dangereux

qu’il est urgent de faire interner !

NaturalNews.com, 17 mai 2020

Publié dans Morphéus n°100, juillet-août 2020