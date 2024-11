Mémorandum sur les armes psychotroniques

Ce mémorandum a été établi par Hélène Pelosse, énarque, inspectrice générale des finances, sur la base d’articles de Frédéric Morin, directeur de publication Morphéus.

Ce document de synthèse de 22 pages (PDF en fin d’article), dont nous vous présentons ici l’introduction, a pour objectif de lever l’ignorance au sujet du niveau de recherche atteint dans le domaine de la connaissance et du contrôle du cerveau humain. Il vise à faire connaître les technologies et les armes développées dans ce domaine par tous les pays industrialisés, ainsi que leur utilisation. Ce mémorandum dans sa version finale sera en accès libre sur le site www.morpheus.fr à partir de novembre 2024. Considérant ces travaux d’utilité publique, il est gratuit pour tous. De petits dons sur le site, pour ceux qui en ont les moyens, sont les bienvenus pour nous aider à continuer ce travail en vue d’une plus grande publication.

État de la science dans le domaine du contrôle du cerveau humain

L’état de la science est tel que l’on sait aujourd’hui parfaitement simuler artificiellement l’activité interférométrique de n’importe quelle zone du cerveau humain.

Il convient de rappeler que le corps humain, tout comme un ordinateur, contient une myriade de processeurs de données, notamment :

l’activité chimique et électrique du cerveau ;

l’activité chimique et électrique du cœur et du système nerveux périphérique ;

les signaux envoyés de la région corticale du cerveau à d’autres parties du corps ;

les minuscules cellules ciliées de l’oreille interne qui traitent les signaux auditifs ;

la rétine et la cornée sensibles à la lumière qui traitent l’activité visuelle de l’œil.

Tous ces processeurs peuvent être manipulés ou affaiblis par des armes psychotroniques (contraction de psycho-électroniques) qui recourent à tous les moyens possibles (technogéniques, suggestifs, pharmacologiques, paranormaux, etc.) pour influencer de façon cachée et forcée la psyché d’une personne, dans le but de modifier sa conscience, son comportement et sa santé physique et mentale.

Le terme « torture psychotronique » ou « harcèlement électronique » recouvre une forme très sophistiquée de torture technologique à distance, invisible et non traçable, dans le but de détruire psychologiquement et physiologiquement la personne en l’invalidant ou en la tuant.

Le terme « contrôle mental » recouvre toutes les tentatives secrètes d’influencer les pensées et le comportement des êtres humains contre leur volonté (ou à leur insu).

Un cerveau humain est un processeur magnéto-électro-chimique à impulsions microélectriques, qui interprète une multitude d’ondes électromagnétiques et les retranscrit spatialement et temporellement à la conscience d’un individu. À titre d’exemple, quand on voit du rouge, ce n’est que par convention qu’on dit qu’il s’agit de rouge. En fait, les cellules de la rétine reçoivent une longueur d’onde d’environ 650 nanomètres à une certaine fréquence. Par réaction chimique, une impulsion nerveuse est déclenchée et traitée par le cortex, elle est convertie en information « rouge ».

Techniquement et à titre d’exemple, il est très facile de court-circuiter ce processus en envoyant l’information « rouge » directement au cortex, qui ne pourra absolument pas faire la différence, et la personne ciblée se forgera l’idée que telle chose était rouge. Le court-circuitage du sens visuel est alors total.

Avec l’assistance de l’intelligence artificielle, il est ainsi devenu possible de remodeler un cerveau à distance en modifiant l’inconscient puis le conscient d’un individu. De fait, la 5G, la densification du smog électromagnétique, la nanochimie, les modifications cytologiques et génériques constituent des extensions intégrées de ces technologies (y compris le fameux « vaccin » anti-covid). Les cerveaux sont ainsi baignés, modulés et asservis par les techno-scientifiques aux commandes du formatage cérébral des populations.

Zbigniew Brzezinski, lieutenant de David Rockefeller, l’a prophétisé :

« La société sera dominée par une élite de personnes libérées des valeurs traditionnelles qui n’hésiteront pas à réaliser leurs objectifs aux moyens de techniques épurées avec lesquelles ils influenceront le comportement du peuple et contrôleront la société dans tous les détails, jusqu’au point où il sera possible d’exercer une surveillance quasi permanente sur chacun des habitants de la planète. Cette élite cherchera tous les moyens pour parvenir à ses fins politiques, comme de nouvelles techniques pour influencer le comportement des masses, ainsi que pour obtenir le contrôle et la soumission de la société ».

Un transhumaniste comme Laurent Alexandre décrit notre cerveau comme « un ordinateur fait de viande ».

Quant à Marc Roux, président de l’association française transhumaniste, il affirme : « Nous avons aujourd’hui les outils pour intervenir sciemment sur notre propre condition. Nous pensons qu’il peut y avoir de bonnes raisons de modifier notre biologie, même de manière invasive, radicale et irréversible ». En Suisse, le Human Brain Project, largement financé par l’Union européenne, a pour but de créer un cerveau artificiel en travaillant sur les interactions entre les neurones et des processeurs électroniques.

Memorandum sur les armes psychotroniques 2024 (PDF de 22 pages)