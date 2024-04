En 2020, l’Otan annonçait dans le document « Cognive Warfare », que tout citoyen occidental serait transformé en « arme de propagande participative » à son insu, voire en potentiel chair à canon. Cela n’a de sens que si l’on connaît les dispositifs satellitaires mis en place par l’US Space Force et pilotés par le général John Raymond à partir de 2019. On comprend alors que le programme de zombification des populations, par hypnose silencieuse, est opérationnel à grande échelle. Les micro-ondes prévues à cet effet se déploient via tous les supports de communication, smartphone, télé, radio, internet, satellites, etc.

Avec cette psychotronique de masse, le pouvoir fantôme US manipule non seulement le psychisme des populations occidentales mais vise également tous les pays du monde. Il entendait ainsi mettre en œuvre un pouvoir mondial centralisé s’appuyant sur une manipulation mentale de masse, type MK Ultra. La première pierre de ce programme fut posée en 1980 avec le programme « Guerre des étoiles » du Président Reagan.

A l’époque, une certaine intelligentsia russe n’était pas dupe et comprenait l’objectif caché du programme « Guerre des étoiles ». En effet, le pouvoir central de l’URSS avait réalisé de multiples expériences de contrôle des masses par psychotroniques satellitaires et terrestres (voir nos précédentes éditions à ce propos). De plus, dès les années 70, l’armée russe fut sans doute la première à fabriquer des casques anti-ondes pour ses soldats.

Quoi qu’il en soit, les expériences psy sur la population donnèrent lieu à de grandes catastrophes qui ne sont pas étrangères à la chute de l’URSS.

Forte de cette expérience, il semble que la Fédération de Russie en ait tiré des leçons. En 2000, les armes psychotroniques furent l’objet de débats à la Douma et interdites sur tout le territoire russe. Seules des agences gouvernementales, avec accord du Kremlin, furent habilitées à continuer les recherches dans ce domaine. Depuis, il semble qu’un usage positif de la psychotronique opère en Russie. Utilisée pour optimiser les fonctions biologiques et psychiques, elle permet d’avoir des citoyens plus performants et en meilleure santé. La Fédération de Russie doit composer avec toutes les religions qui vont du chamanisme, au boud dhisme en passant par la chrétienté orthodoxe et l’islam. La marque de respect du Kremlin en direction des traditions et religions fédère l’ensemble des habitants du territoire russe et engendre un patriotisme autour de l’Etat central.

La leçon est claire, un Etat soucieux de son peuple est bien plus puissant qu’un Etat qui veut contraindre physiquement et manipuler psychiquement ses citoyens. A ce propos, Richard Lighthouse explique que la contrainte faite par hypnose silencieuse ne fonctionne que pour 30 % des peuples en Occident. Le pouvoir fantôme se voit donc contraint de lutter contre 70 % de la population et tous les pays étrangers ne souhaitant pas être soumis à un tel programme. L’Etat profond occidental se retrouve donc dans la situation de l’URSS avant sa chute, glorifiant la médiocrité et détruisant les forces vives…

Écoutez les « balles » à micro-ondes provenant des antennes-relais autour de vous

Installez-vous dans une pièce silencieuse. Pour écouter les impulsions micro-ondes, mettez votre main en coupe, comme si vous reteniez de l’eau, et placez-la fermement sur votre oreille. Attendez et écoutez tranquillement pendant environ 30 secondes.

Vous commencerez à entendre des « pops » : vous aurez l’impression que quelque chose frappe votre main et votre oreille. Ces « pops » sont des « balles » à micro-ondes dirigées vers votre tête depuis des tours de téléphonie cellulaire, jusqu’à 5 km de distance. Maintenez la position de votre main pendant plus d’une minute et vous remarquerez que les « pops » deviennent plus forts, car le signal réfléchi ne revient pas à la tour de téléphonie mobile. Certaines personnes décrivent le son comme du « pop-corn », des pops aléatoires. Au bout de quelques minutes, vous commencerez à ressentir des « pops » dans les articulations de votre main.

Ce petit exercice constitue la preuve que vous êtes touché par des « balles » de micro-ondes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les micro-ondes provoquent des bourdonnements d’oreilles aigus ou des acouphènes chez de nombreuses personnes.

Essayez chaque oreille alternativement dans différentes directions. Vous allez alors entendre les balles micro-ondes de différentes antennes. Les micro-ondes sont dirigées depuis toutes les tours de téléphonie cellulaire autour de vous. Dans une grande ville comme Houston, il peut y avoir 20 tours de téléphonie cellulaire ou plus qui dirigent des micro-ondes vers votre tête.

Richard Lighthouse, Rlighthouse.com

Morphéus n° 122, mars/avril 2024