Beaucoup de questions nous sont posées sur l’usage des termes : matrice, ascension, 2D, 3D, 4D, 5D et sur la nature des bons et mauvais extraterrestres. Nous tentons, de manière très succincte, d’y répondre ici.

Matrices

Il y a deux matrices :

celle incréée qui est constituée des lois de la Création, originelle et existante de toute éternité ;

celle créée et artificielle qui s’oppose aux lois célestes, en les singeant.

Sur un système planétaire doté d’entités biologiques intelligentes, le libre arbitre permet de s’accorder à la matrice originelle ou de tenter de s’en affranchir. Ce choix, offert à toute civilisation planétaire dans notre quadrant galactique, génère deux paradigmes civilisationnels diamétralement opposés.

Matrice originelle

Une civilisation planétaire reliée aux lois de la création veille à s’élever spirituellement de manière constante. Les corps subtils des individus sont constamment purifiés par des sciences et pratiques en phase avec l’intelligence constitutive de la matrice originelle. La dimension divine et transcendante ne relève alors plus d’une croyance, mais constitue une source de sciences pratiques civilisationnelles et spirituelles. Sur chaque planète habitée, il y eut des porteurs de civilisations qui les créèrent et leur donnèrent un axe de développement en phase avec les lois célestes. Ces êtres exceptionnels, qui vécurent sur Terre par exemple, constituent les panthéons terrestres tels que nous les connaissons. Chaque planète a ses propres panthéons, constitués de ses « Anciens » qui, par incessante purification, se sont élevés sur l’échelle des mondes au rang de dieux et de déesses planétaires. Cette échelle est représentée sur le pilier du porche central de Notre-Dame de Paris.

Comment se relier aux panthéons planétaires ?

Par purifications de toutes ses facultés parapsychiques afin, peu à peu, de parvenir à s’y ressourcer. Dans l’ordre matriciel originel, ce sont les femmes qui sont les plus habilitées à recevoir les révélations des sciences célestes. L’homme, dans un second temps, se charge de les faire appliquer. D’ailleurs, dans certains dossiers sérieux sur les extraterrestres, on remarque la prédominance des femmes, y compris pour les corps expéditionnaires.

Où est la source de l’intelligence créatrice originelle ?

Depuis la protohistoire, cette source est décrite comme une énergie subtile descendant de la région de l’étoile Polaire. Dans toutes les traditions terrestres, elle est représentée par un quadriskel ou une croix gammée, symbole que l’on retrouve en France (crypte de la cathédrale de Chartres), en Inde, au Tibet, en Chine, au Japon et jusqu’en Océanie.

La rotation de la constellation de la Petite Ourse autour de Polaris nous donne une croix gammée dans ses positions Nord, Est, Sud, Ouest. Cette énergie subtile de la source peut être perçue, par toute personne dotée de seconde vision, comme des faisceaux d’énergie verte descendent du Pôle sur Terre. Baigner ses corps subtils dans cette énergie verte, connecte l’individu à la source et le met en lien avec l’intelligence cosmique originelle. Dans l’iconographie occidentale, la Vierge Marie siège sur l’étoile Polaire systématiquement représentée. Ce n’est pas un hasard.

Puisque la matrice originelle est unique et cosmique, il semble que chaque pôle céleste Nord d’une planète, accueille symboliquement, sur une dimension subtile, les panthéons planétaires des « Anciens » et constitue ce que l’on nomme « la source ». Ainsi, s’il existe une pratique spirituelle cosmique universelle, elle consiste à méditer en visualisant la ou les constellations du pôle Nord planétaire.

Matrice artificielle

À l’échelle de notre quadrant galactique, des entités biologiques intelligentes ont fait le choix de rompre les liens avec la matrice originelle et, ainsi, avec les panthéons célestes de leurs planètes respectives. Le chemin emprunté est alors une descente spirituelle civilisationnelle. Il s’agit, par des actes contraires aux lois célestes, de construire tout un arsenal de manipulations psychiques de contrôle, de possession et charges égrégoriques des corps subtils. Ils sont aidés en cela par des « Anciens dévoyés », qui ont travaillé à se couper de la source et à en interdire l’accès.

Ces « Anciens dévoyés », dont l’intelligence et la science demeurent, sur des plans subtils inférieurs, constituent les pandémonium, dans ce que l’on nomme communément sur Terre, les dimensions infernales. Par des actes rituels de destruction de la création, l’individu accède à la connaissance et aux sciences dites démoniaques des pandémonium. Il gagne ainsi en puissance, en domination et en capacité de manipulation de son milieu. L’intelligence démoniaque vient combattre toute discipline spirituelle qui viserait à se reconnecter à la source. Elle déploie tout un arsenal de doctrines tronquées et dévoyées pour perdre les êtres, allant jusqu’à créer une fausse source que l’on nomme sur Terre « intelligence artificielle », futur Dieu unique.

Les religions ou modes de pensées pandémoniaques ne visent que la jouissance ou le pouvoir ouvrant sur de fausses transcendances qu’ils contrôlent. Cette chute spirituelle aboutit progressivement à la destruction de l’âme et du corps.

La rupture totale des liens avec la matrice originelle amène généralement une civilisation pandémoniaque à disparaître, corps et âme, de notre quadrant galactique. La planète est alors traitée comme une cellule cancéreuse galactique par une exocivilisation dont c’est la fonction.

La question des bons et mauvais extraterrestres

Il existe toute une littérature nord-américaine assez nocive et brouillant les pistes, qui décrit les turpitudes extraterrestres comme on exposerait les rivalités des gangs ethniques de la banlieue de Chicago ou de New York. Pour 90 % de ces écrits, on peut affirmer qu’ils sont issus de la DARPA ou de la NASA. Ils correspondent à une sous-culture MK, formes de « Psy op » pour égarer la population.

Sans rentrer dans les détails de ces imbroglios, on peut simplement affirmer qu’il y a deux types d’exocivilisations : celles qui sont en phase avec la matrice cosmique originelle puisant à la source et celles qui par tous les moyens tentent de s’en affranchir, en faisant de l’intelligence artificielle une sorte de Dieu, « une source artificielle ». Les bons vont naturellement aider l’humain à se reconnecter à la matrice originelle. Les mauvais vont par suppression, subterfuges, illusions et technologies psychiques à intelligence artificielle, tenter de l’en détourner.

La question de la guerre entre exocivilisations ne relève pas de rivalités ethniques ou génétiques quelconques. Non ! À l’échelle de notre quadrant galactique, elle opère entre les bons qui veulent détruire l’intelligence artificielle et ses technologies psychotroniques connexes et les mauvais qui fabriquent ces armes psychiques. Pour les bons extraterrestres, l’intelligence artificielle et toutes les armes psychiques sont perçues comme une infestation de notre quadrant galactique. Ainsi ont-ils décidé, par des moyens dont nous ignorons tout, de confiner la partie infestée de notre quadrant jusqu’à l’éradication complète de l’intelligence artificielle trans-stellaire.

La question des dimensions

Au risque de faire hurler certains, nous affirmons que les termes 3D, 4D, 5D, etc., utilisés pour établir le niveau de vibration d’un être ou d’une civilisation sont intégralement issus des travaux de manipulation mentale de la DARPA. Ceci étant dit, comment peut-on évaluer la qualité d’un être ou d’un collectif planétaire ?

Des appareils portables réalisés par la DARPA permettent de mesurer le niveau de purification des corps subtils. Ce type de technologie, utilisé par des agents de renseignements vise à repérer discrètement des sujets évolués pour étalonner des protocoles de contraintes psychotroniques. Ils sont utilisés dans les Ashrames, monastères et centres à vocation spirituelle, en Orient et en Occident.

Ce type de mesure technologique correspond traditionnellement à la pesée de l’âme réalisée par les dieux. Elle permet d’évaluer l’état vibratoire qui détermine le monde subtil (plans paradisiaques et plans infernaux) avec lequel l’âme de l’individu est en syntonie. Ceci est la réalité cachée derrière la terminologie dévoyée 3D, 4D, 5D… L’âme a un poids qui peut être alourdi par des charges égrégoriques ou un bouclage psychique infestatoire. À l’inverse, elle peut être allégée par la pratique des vertus (don, patience, sagesse, respect de la vie, amour, etc.) et le nettoyage continuel des corps subtils.

Chaque vertu est l’antidote d’un poison de l’âme qui se manifeste en vision subtile, comme une substance égrégorique sale qui entrave la circulation de l’énergie dans les canaux subtils. Les anciens sages clairvoyants ont établi des correspondances entre poisons égrégoriques, vertus antidotes et canaux subtils. Il existe des classifications en 3, 5, 7, 12, etc.

Les poisons alourdissent, les vertus allègent. Cette compréhension est en phase avec la Loi de Création universelle qui est la matrice incréée éternelle.

L’émergence de technologies infestatoires psychotroniques bloque artificiellement toute évolution spirituelle d’un individu. Les technologies de la DARPA amènent une régression involutive individuelle et collective forcée.

À la mort du corps, l’âme migre vers le plan subtil qui lui correspond selon son poids. Plus l’âme est lourde plus elle descend dans les plans infernaux, plus elle est légère plus elle monte dans les plans célestes. Selon son libre arbitre, elle peut sortir de cette transmigration par le haut (conscience universelle) ou par le bas (destruction de l’âme).

Exocivilisations sur un plan non matériel et question de l’ascension

Une civilisation vivant sur un plan subtil non matériel a nécessairement vécu, avant, sur le plan matériel tel que nous le connaissons. Elle a fait le choix collectif de sortir de la matérialité vers le haut, en parfaite connaissance des lois de la création. Ce choix a engendré une transmutation collective vers un plan subtil non matériel de notre point de vue. C’est ce que l’on pourrait nommer une « ascension » civilisationnelle. C’est le cas du Petit Peuple.

Le terme « ascension » sur Terre a été totalement dévoyé. Nombre de personnes imaginent un phénomène indépendant de leur volonté, les amenant sur un autre plan vibratoire. Plongées dans l’ignorance, sans volonté commune, sans connaissance des lois célestes, sans lien authentique avec la source et sans aucune discipline spirituelle collective, une telle idée est fantasmatique. Mais d’où vient cette idée au juste ?

Les programmes de manipulation des masses, tels que le projet « Blue Beam », visent à simuler une illumination collective, en ayant recours à des technologies psychotroniques branchées sur intelligence artificielle. La psychotronique ne vise pas seulement les fonctions psycho-émotionnelles et cognitives du cerveau, elle se greffe avec l’IA sur les centres parapsychiques des individus. En fonction des croyances de chacun, elle peut faire apparaître de faux êtres célestes aux couleurs chatoyantes, divulguant des doctrines tels que le « New Age ».

Ainsi, avons-nous la certitude que des programmes militaires visent à dominer et orienter la spiritualité par manipulation parapsychique globale. La nanobotique, visant à recâbler le cerveau humain et à le brancher sur un cloud d’IA, est la mise en place d’une matrice artificielle. Si un tel projet involutif réussissait, nous assisterions à une « descension », une chute spirituelle collective brutale. La destruction de tout ce qui fit la civilisation humaine serait alors imminente. Un tel phénomène aurait eu lieu lors des 3 cycles précédents, précipitant la fin de la première, deuxième et troisième Atlantide. Nous serions, dans ce cas, dans la 4e Atlantide…

Frédéric Morin & R. Skotarek

Morphéus n°113 téléchargeable en pdf,

ou au format papier 5,00 € franco de port à adresser à

Morphéus – 8 place de l’Église – 44140 Aigrefeuille sur Maine,

tél. : 06 60 39 85 38. pour commande groupée.