Les agences de renseignement américaines disposent d’une technologie « top secret » qui peut capter les pensées privées émises par n’importe qui. Les ondes produites par les impulsions électriques du cerveau permettent de traduire les pensées. Les ondes cérébrales peuvent être diffusées au moyen d’émetteurs-récepteurs micro-ondes, d’émetteurs-récepteurs d’infrasons et d’ultrasons, de satellites et toute autre forme de technologie utilisant le transfert électromagnétique, c’est-à-dire la télévision, la radio, internet et le téléphone. Le Pentagone appelle cette technologie de lecture de l’esprit TÉLÉPATHIE SYNTHÉTIQUE, bien qu’il n’y ait rien du tout de paranormal à ce sujet. La NSA (National Security Agency) fait partie du département américain de la Défense. La NSA dispose de budgets occultes. Les technologies « top secret » disponibles aux États-Unis ont 30 à 50 ans d’avance sur les technologies civiles. Personne ne sait vraiment, quel est le niveau de développement technologique au sein des laboratoires secrets de la NSA et de la DARPA (Defense Advanced Reserch Projects Agency).

Un système de télécommande microondes subliminale, subconsciente et sans fil, est utilisé aujourd’hui contre des individus ciblés subissant ainsi un harcèlement par télépathie synthétique. La télépathie synthétique est utilisée pour torturer à distance et sert à intimider des dissidents ciblés ou rendre fous des citoyens lambda à des fins expérimentales. Il existe des départements secrets d’espionnage par télépathie synthétique, tant chez les Russes que chez les Américains.

Il ne fait aucun doute que les agents secrets ont des puces informatiques microscopiques invisibles à la détection par scintigraphie cérébrale. Elles sont implantées chirurgicalement ou injectées dans le cerveau, afin de brouiller et de bloquer la capacité des espions ennemis à lire les pensées. Ces micropuces émettent des pensées erronées et trompeuses, afin de tromper les espions ennemis utilisant aussi la télépathie synthétique.

geeldon.wordpress.com 24/08/2011

traduction adaptation Morphéus (F.M.)

© Morphéus n° 107, sept.-oct. 2021