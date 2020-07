Médecine traditionnelle chinoise contre coronavirus

Les origines taoïstes de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)

La MTC a été fondée il y a 4 000 ans par les premiers savants taoïstes. Ils étaient astrologues, maîtres yin-yang du yi king. Ces magiciens harmonisaient les forces du ciel et de la terre, conformément à l’idéogramme de « l’homme sous le ciel ». On l’a représenté ici dans sa forme la plus ancienne dite ossécaille (jiaguwén). Ce type d’écriture oraculaire se retrouve gravé sur les écailles des carapaces de tortues sacrées.

Les maîtres yin-yang découvrirent la circulation universelle du chi grâce à leur pratique du chi kong. Ils étaient capables d’atteindre une très grande stabilité mentale, ce qui leur permettait d’observer l’intérieur de leurs corps physique et subtils. Ils ressentaient les points d’énergie, les circulations méridiennes entre ces points et les variations de ces circulations au cours de l’année. Ils se rassemblèrent en collèges pour échanger et cartographier leurs observations. L’acupuncture était née. Ce n’est que plus tard que les médicaments furent inventés, à partir de ce qui devint la pharmacopée chinoise (racines, etc.). Dès le premier empereur, il y avait déjà beaucoup de taoïstes et d’exorcistes. Mais c’est aussi à cette époque que furent brûlés de nombreux livres taoïstes et confucianistes. Seuls furent conservés ceux qui traitaient de la MTC et du yi king. Jusqu’à nos jours, la MTC est inchangée. Elle constitue l’axe de la civilisation chinoise.

La MTC est essentiellement holistique. Par exemple, un rhume ne se traite pas de la même façon s’il apparaît au printemps ou en hiver. Si le coup de froid est superficiel ou s’il a pénétré plus profondément dans les organes, on ne peut appliquer le même remède. C’est pourquoi le médecin traditionnel doit étudier tout ce qui influence le corps humain et cause les maladies : climat, émotions, etc. Tout doit être pris en compte. La perspective est donc différente. Plutôt que de combattre des maladies innombrables, on va leur permettre de s’échapper en renforçant les corps physique et subtils.

Pour expliquer ceci on utilise une métaphore traditionnelle. Imaginons qu’un voleur entre dans votre maison. Il faut alors ouvrir les portes et fenêtres, puis motiver les habitants pour qu’ils fassent beaucoup de bruit, si bien que le voleur prend peur et s’échappe. Peut-être emportera-t-il quelque chose mais c’est sans importance. Par contre, si les habitants ferment toutes les portes et fenêtres, et qu’ils essayent de tuer le voleur, cela peut être beaucoup plus grave car il va défendre sa vie. Tout sera cassé dans la maison et il pourrait même y avoir des morts ! Analogiquement, la maison est notre corps, ses habitants sont les cinq organes, le bruit est l’activation des cinq organes et les portes et fenêtres sont les exutoires naturels. La perspective de la fuite représente la MTC et les médecines alternatives européennes ; celle du meurtre représente la médecine européenne moderne.

Médecine et spiritualité des cinq organes

La tradition chinoise associe l’énergie de cinq étoiles (étoile polaire et les quatre étoiles les plus brillantes de la Petite Ourse…) aux cinq organes humains que sont le foie, les reins, le cœur, l’estomac/rate et les poumons. La perfection stellaire est l’aboutissement de la perfection humaine. Dès lors, il était clair qu’aux cinq perfections célestes correspondent cinq imperfections terrestres. Les anciens sages ont recherché la cause de la disharmonie présente dans les cinq organes. Ils ont découvert qu’il existait cinq poisons-substances à l’origine de tous les maux. : ignorance (reins), avidité (estomac/rate), haine (coeur), jalousie (foie), orgueil (poumons)…

La découverte des cinq poisons était expérimentale. Grâce à leur capacité de seconde vision, ils ont observé les manifestations des émotions conflictuelles dans leur corps comme les métamorphoses d’une énergie nuisible. C’est pourquoi l’on dit de quelqu’un de méchant que « son cœur est plein de haine » ou qu’il est « dur comme une pierre ». Cela signifie que le cœur est effectivement rempli du poison de la haine et que cette énergie est une matière subtile pesante qui peut emprunter analogiquement tous les états de la matière ordinaire : gaz subtil, liquide subtil et solide subtil. Les anciens Égyptiens l’ont expliqué clairement dans la scène post-mortem de la pesée du cœur devant Osiris. Les Taoïstes ont étudié les modalités de manifestation de cette énergie nuisible comme un médecin étudierait une maladie. Cette dernière doit être purifiée par le flux stellaire qui coule de l’étoile polaire. Cette énergie stellaire constitue le chi qui doit emplir les cinq organes pour les purifier et les fortifier. Ainsi se font les correspondances entre le microcosme humain et le macrocosme universel. Telle est l’adéquation spirituelle entre l’homme et le ciel.

MM. Chung & R. Skotarek

Extraits Morphéus n° 99, mai-juin 2020

Fichier pdf prescriptions de la Médecine Traditionnelle

Chinoise contre la coronavirus : MTC et Coronavirus