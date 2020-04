Prière gauloise à la Nature

Ce texte est issu d’un recueil de messes kuldées du 2ème siècle après J.-C. C’est du terme kuldée que nous est venu le terme culte. Le gaulois est une phonétique gréco-runique. Originellement, les langues celtes sont issues du guanche, langue protohistorique qui essaima sur tous les continents à partir du grand continent disparu. Pour les druides, il n’y a toujours eu qu’une seule grande tradition spirituelle sur Terre. Elle se teinte avec le temps et les cultures mais demeure Une. Il y a ceux qui la combattent, il y a ceux qui la restaurent. Le Christ étaient pour les druides un être venu restaurer la tradition. Instaurer un Christo-Druidisme était chose naturelle pour les Celtes. Au même titre, le Christo-Odinisme des Viking fera fleurir toutes les cathédrales d’Europe. Cependant, à cause des guerres suscitées par les opposants à la tradition, tous ces ordres opérèrent dans le secret le plus absolu jusqu’à aujourd’hui.

Nature

Qui ne fait aucune différence entre les êtres

Et pour qui le jour et la nuit sont équivalents

Fais en sorte

Que je considère les hommes comme des insectes

Et les insectes comme des hommes

Le tout ensemble comme un rien

Délivre-nous du mal

C’est-à-dire de la croyance que quelque chose soit à éviter

Et par conséquent de la peur et du scrupule

Délivre-nous du bien

C’est-à-dire que quelque chose soit à désirer

Et par conséquent de l’envie,

De la jalousie, de la cupidité et de l’orgueil

Donne-nous la liberté du vent !

Publié dans Morphéus n°98 mars avril 2020