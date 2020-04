Qui joue avec des armes à énergie dirigée ?

La Sibérie, la Californie, le Congo belge, l’Amazonie, l’Australie ont subi des départs de centaines de milliers de feux ; du jamais vu dans toute l’histoire de l’humanité. La cause officielle serait un réchauffement climatique de 1° Celsius. Ce n’est pas sérieux ! Des arbres brûlant de l’intérieur, des voitures fondues, des feux sélectifs détruisant les maisons mais pas les arbres alentour, etc… Des milliers d’Américains et d’Australiens affirment avoir vu des rayons laser tomber du ciel et mettre le feu au sol. De nombreuses photos circulent sur internet.

La conception d’armes à énergie dirigée date des années 70. Les tous premiers laser équipant des satellites furent conçus à cette époque puis se sont constamment améliorés depuis 50 ans.

Un satellite peut facilement provoquer un incendie directement depuis l’espace sur une très petite cible. Un avion AL-1A Airborne Laser peut faire de gigantesques dégâts sur n’importe quelle cible sélectionnée au sol. Toutes les armées disposent d’armes à énergie dirigée. Alors que se passe-t-il ? S’agit-il d’une guerre laser cachée au grand public ? S’agit-il de représailles d’un consortium militaire transnational qui entend faire plier des états nations ? Toujours est-il que des psychopathes sont en train de ravager notre planète comme si eux-mêmes n’avaient pas à y vivre !

Pour les armes à énergie dirigée consulter le site : www.ausairpower.net

Publié dans Morphéus n°98 mars avril 2020