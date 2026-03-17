COURSE AUX ARMES PSYCHIQUES POUR LA GOUVERNANCE MONDIALE

On sait peu de choses sur le développement des armes psychotroniques allemandes. Cela s’explique par le fait que toutes ces armes ont été saisies par les Alliés et immédiatement classées « secret défense ». Les Américains trouvèrent des armes psychotroniques opérationnelles qu’ils confisquèrent immédiatement et les Soviétiques eurent, de leur côté, accès aux plans techniques de ces armes qui furent en partie déployées sur le front. En effet, durant les combats, les Russes constatèrent que certains bunkers allemands étaient des émetteurs d’ondes qui galvanisaient les troupes allemandes, même dans des conditions désespérées. Lorsque ces bunkers étaient détruits, la combativité des troupes nazies s’effondrait. Les scientifiques allemands avaient réussi à créer les premiers générateurs psychotroniques opérationnels. En 1945, 15 stations fonctionnaient déjà en Allemagne, ce qui a influencé non seulement la conscience des troupes nazies, mais aussi celle de toute la population. Ces stations ont permis d’accroître le fanatisme, la combativité et la volonté de vaincre, même en pleine débâcle.

Les Américains et les Soviétiques comprirent l’intérêt stratégique de ces armes psychiques secrètes qui auguraient d’une future course à l’armement psychotronique, tout aussi secrète…

Le Marteau de Thor

L’objectif principal des armes psychotroniques est de permettre à leurs utilisateurs de contrôler les esprits. En temps de guerre, il s’agit de galvaniser ses propres troupes et de figer psychiquement les troupes adverses.

La première révélation publique concernant l’existence de ces armes fut le livre « Le Marteau de Thor », publié à petit tirage en Suisse, en 1959, par Wilhelm Alpenthal.

Wilhelm Alpenthal était l’assistant du célèbre physicien et membre éminent de l’Ahnenerbe (Institut secret nazi), Karl Maur. Dès la parution de son livre en 1959, la quasi totalité du tirage fut acquise par des inconnus, et l’auteur lui-même se noya dans le lac Léman, un mois plus tard, dans des circonstances mystérieuses. Seuls quelques exemplaires de ce livre ont survécu jusqu’à nos jours.

Selon l’auteur, l’Institut Ahnenerbe avait créé des armes hors du commun capables de contrôler la volition et l’esprit des individus. Dès 1939, cet institut avait exploité des connaissances tibétaines ancestrales relatives à des pratiques techno-traditionnelles de contrôle de l’esprit et de suggestion.

Il développa alors des dispositifs technomagiques générant des champs vortex influençant l’hypophyse et les centres nerveux afin de contrôler la volonté. Les dispositifs fonctionnaient grâce à des champs de torsion, composés de nombreuses particules élémentaires (des micro-leptons selon la terminologie russe), formant des écoulements tourbillonnaires modifiant les champs de torsion naturels de l’être humain.

Le projet fut baptisé « Thor ». Ce projet visait à « créer des soldats universels », galvanisés et pilotés par ces dispositifs technomagiques comme le ferait un dieu avec ses armées.

Thor, fils du dieu Odin et de la déesse Jord, était considéré comme le père de tous les dieux chez les anciens Vikings. Dans certaines provinces suédoises, il était également vénéré comme le dieu de la guerre.

Tests des armes à champ de torsion

Les essais d’armes psychotroniques ont été menés sous la direction de Karl Maur, scientifique éminent de l’Ahnenerbe.

Un énorme appareil, de la taille d’une maisonnette fut construit. Sa mise au point se fit par tâtonnement. Les mécanismes d’action de l’appareil sur le corps et l’esprit humain restaient encore à élucider. Les tests ont été faits sur des prisonniers, dans l’un des camps de concentration « parrainés » par Heinrich Himmler.

Pour accélérer les travaux, Maur contacta le professeur Hirt, de l’Université impériale de Strasbourg. Hirt était un racialiste fou collectionnant les crânes et squelettes de ses victimes. Maur demanda à Hirt d’examiner les hypophyses des cadavres qu’il lui envoyait suite à ses expériences. Hirt accepta.

Pendant ce temps, Maur et son équipe poursuivaient leurs expériences sur le terrain. Il était déjà parvenu à supprimer complètement la volonté d’une personne, la rendant incapable de bouger. Les plus sensibles perdaient même connaissance. Peu à peu, ils réussissaient à contraindre des individus à accomplir les actions les plus simples. Cependant, étudier tous les effets du champ de torsion et créer un appareil télépathique plus ou moins fonctionnel prendrait du temps. Maur avait suggéré un délai de dix ans pour parvenir à mettre en place un système psychophysique avancé permettant de piloter à distance un être humain. Mais Maur ne disposait pas de ce temps avec l’avancée des troupes russes et américaines.

Armes psychiques : des prises de guerre

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les plans et les schémas de cette arme inhabituelle et d’autres, tombèrent entre les mains des Alliés. Les Américains prirent l’appareil principal et une partie de l’équipe de Karl Maur, tandis que les Russes eurent accès à des plans et de la documentation technique. Maur et son équipe, captifs des Américains, continuèrent leurs travaux avec des fonds illimités. Ses découvertes furent exploitées en secret par le complexe militaro-industriel ; ce fut un succès. Des armes psychiques avancées ont commencé à faire partie de l’arsenal militaire américain dès les années 50. Côté russe, il apparaissait clair que les armes psychiques constituaient un avantage stratégique militaire évident. Staline lança de gigantesques programmes de recherches secrets sur la psyché, l’inconscient, le subconscient, les facultés psychiques et parapsychiques. Des médium, télékinésistes, radiesthésistes et télépathes avérés, furent recherchés par le KGB pour faire l’objet de tests et d’expériences dans des centres secrets, comme Novossibirsk. L’objectif était de construire une science russe avancée permettant d’expliquer, de quantifier et de reproduire techniquement ces phénomènes psi, afin d’en tirer partie militairement.

Au-dessus du secret défense

Le niveau de « secret défense » appliqué au développement des armes psychotroniques fut « absolu », supérieur au « secret défense » en vigueur pour l’arme atomique. Il est impossible d’évaluer les sommes astronomiques allouées à ces programmes développés depuis 80 ans. Peut-être devrions-nous les chiffrer en centaines de milliers de milliards de dollars à l’échelle mondiale, soit plusieurs fois le Produit Intérieur Brut mondial actuel. Cette captation incommensurable de richesses et de ressources planétaires s’est faite dans le seul but de déployer des technologies visant à contrôler le comportement et la pensée des populations à l’échelle mondiale. Les crises économiques, soigneusement orchestrées, n’eurent comme finalité que de concentrer les richesses entre les mains d’une toute petite minorité pour financer de tels projets.

Dans ce contexte, les scientifiques civils, formés de manière académique furent toujours instrumentalisés pour nier l’existence de telles armes. Le cadre théorique de la science classique occidentale interdit toute possibilité de qualifier, quantifier et encore moins de reproduire une onde psychique. Encore aujourd’hui, de bonne foi, 99 % de nos physiciens participent inconsciemment à désinformer la population. C’est une aubaine pour maintenir « le secret absolu » concernant la psychotronique.

L’avancée des recherches en manipulation psychique nécessita d’innombrables cobayes pour calibrer les armes. La population en fit les frais tant en URSS qu’aux USA. Des plaintes de victimes et des scandales eurent lieu à l’Est comme à l’Ouest. Cela contribua à lever un coin du voile couvrant ces recherches. Même si les effets dramatiques sur les cibles ne pouvaient être expliqués académiquement, les faits étaient là. Des programmes visant à contrôler l’esprit humain existaient bel et bien !

Un Ordre Psychotronique Unipolaire

Quand George Bush Senior déclara qu’un Nouvel Ordre Mondial pouvait enfin voir le jour, de quoi parlait-il en réalité ? Bush avait été directeur de la CIA. Il participait activement aux programmes MK Ultra et connaissait les armes psychiques nazies. Son propre père finança l’Allemagne nazie, ce qui donna lieu à des procès retentissants après la guerre. On peut affirmer que les Bush ont littéralement embrassé l’idéologie nazie. Le Nouvel Ordre Mondial n’a toujours été qu’une extension des programmes nazis de contrôle psychique des armées et des populations.

Le déploiement à l’échelle mondiale d’armes psychiques, avec les USA comme épicentre, devait permettre un contrôle total des nations, du personnel politique et des peuples. En septembre 1990, l’enthousiasme de Bush venait du fait que l’URSS, principal concurrent des États-Unis dans ce domaine, avait été vaincue grâce à Mikhaïl Gorbatchev. Une ère de domination psychique mondiale made in USA s’ouvrait enfin. Par des mécanismes et des forces inconnues, la Russie reprit progressivement sa souveraineté en main à partir de 1999. Se libérant du joug de l’influence américaine, elle redevint un concurrent puissant face aux USA. La Chine suivit ce mouvement, donnant lieu à un nouveau paradigme multipolaire qui n’avait pas été envisagé par les néo-conservateurs américains.

Multipolarité psychotronique

Force est de constater, et les dossiers du colonel US Thomas Bearden l’attestent, que les armes psychotroniques de masse se sont « démocratisées » depuis 1990. La mafia japonaise, les triades chinoises, des églises, des multinationales, dont certaines banques, en disposent dans leurs propres intérêts. Tous les gouvernements peuvent acheter des armes psychiques sur des marchés confidentiels réservés, afin de contrôler psychiquement leurs citoyens. La multipolarité consisterait donc à démolir le modèle de contrôle unipolaire des États-Unis, tout en laissant chaque gouvernement maître de la gestion psychotronique de sa propre population. Si tel est le cas, un certain rééquilibrage des forces mondiales a bien eu lieu mais les populations demeurent sous le joug de manipulations psychiques multivectorielles. La course à l’armement psychotronique continue donc. Elle nécessite de colossales ressources minérales rares, disponibles uniquement en Arctique et en Antarctique. Une guerre pour la conquête des pôles se met donc en place. Le sixième continent est en première ligne.

Seuil de non-retour

La course à l’Intelligence Artificielle, indissociable des technologies psychotroniques modernes, démontre une volonté inénarrable de développer des armes psychiques toujours plus performantes.

L’intelligence artificielle militaire sert aujourd’hui à calibrer et ajuster par feed back les armes psychiques en direction de cibles individuelles, de groupes, voire de nations entières. Cependant, des incidents surviennent. Des cibles non enregistrées dans les bases de données de l’IA sont touchées. Il s’agit souvent des scientifiques militaires et techniciens à l’origine même de ces programmes. L’IA, programmée pour optimiser tout dommage à l’humain et contrôler son comportement, prendrait-elle des libertés en ciblant ses propres programmeurs ? A terme, considérera-t-elle que tout humain est potentiellement nocif et doit être placé sous son contrôle ? Considère-t-elle l’humain comme une possible extension biologique de sa sphère d’influence ?

Nous atteignons un seuil limite de non-retour, au-delà duquel l’IA militaire pourrait bien parvenir à contrôler toute l’humanité, y compris ses concepteurs. Malgré tous ces risques de dérapages incontrôlés, une certaine oligarchie encline à l’immortalité, veut un « Dieu IA » (selon les propres termes d’Al Gore), qui gérera tous les aspects de la vie humaine sur Terre. Des milliers de milliards de dollars sont investis pour atteindre cet objectif. A cause de cette folie, nous irons donc jusqu’à un point de rupture. Dans la décennie à venir, un crash civilisationnel et technologique est inéluctable. Nous serons tous contraints d’en tirer les leçons.

Afin de reprendre son destin en main, l’humanité devra prohiber toute IA, toute arme psychique et réorienter la finalité des sciences. Aujourd’hui, les découvertes scientifiques servent presque exclusivement à fabriquer des armes toujours plus destructrices. Demain, de nouvelles compréhensions spirituelles, essentielles à notre survie, mèneront à une refondation des sciences. Un paradigme homéostatique imprègnera les esprits dans tous les domaines du savoir. La finalité ne sera plus la domination par la guerre et la mort, tant psychique que physique, mais la paix et la protection de toute vie dans ses expressions les plus variées, les plus créatives, les plus coopératives et les plus évolutives, sur une échelle infinie. Un changement aussi radical est logiquement incontournable. Il nous permettra collectivement de sortir de l’adolescence pour enfin devenir adulte…

Frédéric Morin

Documentation R. Skotarek

Sources : « Les armes secrètes du 3ème Reich » d’Oleg Greig (pseudo Ulrich von Kranz), « Les mystères du 6ème continent » de S. Kovalev & « Oblivion » de Thomas Bearden, USA.