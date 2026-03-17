USINES SOUTERRAINES SECRÈTES D’ARMEMENT

Cette usine secrète d’armement montre ici un gigantesque électro-aimant dont l’usage nous semble mystérieux. Quelles sciences et quelles connaissances ont suscité un tel effort d’ingénierie industrielle et à quelle fin ? Cette usine secrète d’armement montre ici un gigantesque électro-aimant dont l’usage nous semble mystérieux. Quelles sciences et quelles connaissances ont suscité un tel effort d’ingénierie industrielle et à quelle fin ?

Le Vaimanikasastra sutra, traité d’aéronautique en sanskrit, bien connu des lamas tibétains, est constitué de plans d’engins volants utilisant différents systèmes de propulsion ou sustentation. Il a été, et est toujours étudié discrètement, par la NASA et d’autres agences spatiales. Ce sutra en sanskrit décrit sur plans, l’utilisation de génératrices électriques à acide, d’hélices comprimant l’air dans des tuyères, du mercure pour voler, d’électro-aimants puissants ou encore de différentiels électrostatiques permettant de vaincre la gravité…

Des traités relevant de sciences antiques oubliées, conservées au Tibet ont été remis au goût du jour par l’Allemagne nazie. Le Tibet était détenteur des archives de la bibliothèque d’Alexandrie et de textes antérieurs en sanskrit.

Croyant fermement en la victoire du 3ème Reich, les Tibétains livrèrent leurs plus secrètes connaissances à l’Allemagne nazie. Cette dernière, s’écartant des sciences classiques occidentales, développa des technologies antigravitiques et psychotroniques qui demeurent encore aujourd’hui, mystérieuses ou fantasques pour la plupart des physiciens. Mais est-ce vraiment le cas ? F. M.