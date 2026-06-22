Ci-dessous secteur de la Forêt Noire utilisée par la « SS » dans le cadre du programme Oppelburg 1941-1945.

Le terme « MK » est couvert par le « secret défense » depuis 1945. Il désigne la mise en place d’une technologie visant à industrialiser le contrôle mental des individus. Depuis la plus haute Antiquité, des techniques occultes de traumatismes intenses rendaient possible la création d’esclaves psychiques. Ces méthodes traditionnelles de contrôle ont subsisté jusqu’à nos jours dans les familles de la noblesse noire européenne et dans les clergés. À partir de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne nazie a littéralement conçu et industrialisé des procédés techniques de contrôle de masse. Or, malheureusement, l’héritage du nazisme a été secrètement entretenu et touche aujourd’hui toutes les sociétés contemporaines.

Frédéric Morin

Morphéus N°135 mai 2026