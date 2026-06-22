SAVOIR, C’EST PORTER ATTEINTE A LA SÉCURITE NATIONALE ! ! !

Une « physique secrète » préside aux technologies modernes qui nous irradient et nous atrophient psychiquement tous les jours. Pour comprendre la situation, il faut remonter au 19e siècle et exposer la scission qui s’est opérée dans les sciences.

Les équations classiques de Maxwell (1865) décrivent les lois des ondes électromagnétiques se déplaçant dans le vide. Toute la physique contemporaine s’est développée à partir de ces 4 équations, véritables « veau d’or » de la science académique matérialiste. Le problème dans cette histoire, c’est que Maxwell n’a jamais écrit de sa main ces 4 équations restrictives. Après sa mort, elles ont été formalisées par John Heaviside qui a simplifié outrancièrement la complexité de ses travaux. Maxwell avait développé 20 équations quaternioniques qui relèvent d’une théorie unifiée touchant tous les aspects du vivant.

Les travaux de Maxwell formalisent l’existence d’ondes scalaires qui peuvent changer la matrice de l’espace-temps. Elles modifient ainsi le support de toute matière ou énergie informationnelle. Par ailleurs, l’éther originel de Maxwell (ultérieurement militarisé) peut être modifié par certaines structures cristallines biologiques, piézoélectriques produisant des ondes scalaires naturelles. Ainsi, un cerveau humain a un potentiel de torsion géométrique de l’espace-temps, ce qui permet d’expliquer des facultés extrasensorielles comme la radiesthésie, la vision à distance, les effets kinésiologiques ou la vision dans le passé et le futur.

Heaviside a occulté sciemment des champs entiers de la physique de Maxwell, interdisant de penser l’existence d’ondes longitudinales scalaires, de potentiel de torsion géométrique, etc.

À partir de l’intervention de Heaviside se sont formés deux pôles de la science :

1°) Une physique vulgarisée académique standard, strictement matérialiste, n’abordant pas le champ de la conscience humaine et ses potentiels. Elle intègre la relativité d’Einstein et repose sur une table de Mendeleïev tronquée (la colonne zéro a été supprimée).

2°) Une physique cachée (non enseignée et classée « secret défense »), que l’on nomme « Physique militaire de l’Ether » (selon Gustave Ferrié vers 1900) intégrant les potentiels de torsion géométrique de l’esprit humain. Maîtriser une telle science, c’est disposer des clés du vivant et de la conscience humaine.

Les fondements théoriques de cette science de l’éther, intégrant les champs de torsion et ses applications psychotroniques sont secrets dans les milieux militaires, les services de renseignement et même pour une certaine mafia. Tous s’emploient activement à discréditer cette réalité scientifique et technologique. Ils s’appuient sur la formulation de Heaviside et les travaux d’Einstein, pour expliquer que la psychotronique est physiquement impossible. C’est l’arbre qui cache la forêt de la théorie des champs unifiés de Maxwell, depuis 150 ans.

Même si la terminologie de cette science maxwellienne ne peut être parfaitement établie étant donné l’omerta, il n’en demeure pas moins qu’elle est utilisée à plein régime pour la fabrication d’armes psychiques. Notre civilisation moderne est truffée d’émetteurs et antennes qui peuvent être transformés en vecteurs d’armes psychotroniques mortelles. Le crime est alors toujours parfait puisqu’une telle technologie ne peut physiquement exister. De plus, il est impossible d’établir un cadre légal garantissant la sécurité des citoyens pour des armes qui n’existent pas. Seul l’hôpital psychiatrique leur sera proposé

Nous nous retrouvons face à un système criminel qui ne peut jamais être incriminé. Même si l’on parvenait à démontrer l’existence de telles armes utilisées contre la population, nous serions condamnés pour avoir porté atteinte au « secret défense » et à la « sécurité nationale»…

Frédéric Morin

Morphéus n°136