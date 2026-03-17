SMIRNOV : SONDAGE PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHO-CORRECTION DES MK ULTRA

Igor Viktorovich Smirnov était directeur scientifique de l’Institut de recherche en psycho-technologie, chef du département de psycho-écologie de l’Université d’État de Russie, académicien de l’Académie russe des sciences naturelles. Il fut surnommé le père de la psychotronique russe. Refusant de partager ses travaux avec les Américains, et enclin à diffuser des informations sensibles pour alerter le public, il fut souvent calomnié. Les travaux de Smirnov posèrent de graves problèmes à la CIA. En effet, avec sa technique de sondage psi, il pouvait identifier toute programmation psychique humaine, MK Ultra ou autres. De plus, il décryptait facilement les pires tendances humaines : perversion, narcissisme, sadisme, ritualisme meurtrier, pédophilie, multipersonnalités ; de quoi démolir tous les programmes de contrôle mental de masse de la CIA, DARPA, NASA et Space Force. Ses travaux sont classés secret défense en Russie. Il a été assassiné à l’âge de 54 ans en 2004, vraisemblablement par la CIA ou affiliés selon certaines sources russes. Igor Viktorovich Smirnov était directeur scientifique de l’Institut de recherche en psycho-technologie, chef du département de psycho-écologie de l’Université d’État de Russie, académicien de l’Académie russe des sciences naturelles. Il fut surnommé le père de la psychotronique russe. Refusant de partager ses travaux avec les Américains, et enclin à diffuser des informations sensibles pour alerter le public, il fut souvent calomnié. Les travaux de Smirnov posèrent de graves problèmes à la CIA. En effet, avec sa technique de sondage psi, il pouvait identifier toute programmation psychique humaine, MK Ultra ou autres. De plus, il décryptait facilement les pires tendances humaines : perversion, narcissisme, sadisme, ritualisme meurtrier, pédophilie, multipersonnalités ; de quoi démolir tous les programmes de contrôle mental de masse de la CIA, DARPA, NASA et Space Force. Ses travaux sont classés secret défense en Russie. Il a été assassiné à l’âge de 54 ans en 2004, vraisemblablement par la CIA ou affiliés selon certaines sources russes.

Il expose ci-dessous quelques principes autorisés de ses recherches.

Smirnov : « Je suis convaincu que le troisième millénaire sera une ère de développement spirituel et nos réalisations contribueront grandement à son arrivée rapide ».

« Concernant la censure en Russie, la « liste des informations interdites de publication », publiée à l’époque de la stagnation est toujours en vigueur. Le paragraphe 13 prescrit de « retirer de la presse toutes les informations sur les moyens techniques (générateurs, émetteurs) permettant d’influencer les fonctions comportementales humaines (création de biorobots) ».

Sondage psi et psycho-correction

Le sondage psychologique s’apparente à un détecteur de mensonges mais nos méthodes sont bien plus efficaces. Des mots sont affichés sur un écran pendant 50 millisecondes. Ni l’œil, ni la conscience n’ont le temps de réagir à un signal aussi fugace. Le subconscient, lui, a le temps et réagit aux stimuli subliminaux. Ensuite, l’ordinateur génère un profil de personnalité en groupes spécifiques de tendances.

Le traitement consiste donc à bombarder le patient de signaux subliminaux, des messages perceptibles uniquement au niveau de l’inconscient. Ces signaux sont « libérés » par un ordinateur connecté au patient via un casque, des capteurs et des lunettes spéciales. Le traitement se déroule en deux phases.

La première consiste à révéler l’« âme » du patient, ses réactions à une série de « questions », perçues uniquement au niveau subconscient, sur les aspects les plus importants de sa vie : famille, travail, argent, sexe, politique, goûts, passions personnelles, peurs. Un diagnostic de « maladie » est ainsi posé, puis une transition vers la deuxième phase s’opère. Des ordres, injonctions, conseils et instructions sont émis et reçus par l’inconscient du patient. Ils visent la psycho-correction de l’individu. Au niveau de la conscience, le patient ne ressent rien et ne comprend rien. Mais son subconscient absorbe les ordres, les enregistre et un « miracle » se produit. Un étudiant paresseux, par exemple, se met à étudier du matin au soir, un alcoolique arrête de boire, un voleur cesse de voler, un névrosé retrouve son calme, etc.

Voici, par exemple, le principe du traitement des alcooliques et des toxicomanes. Des termes à connotation négative sont artificiellement superposés au mot « héroïne » ou « vodka ». Dans le subconscient du patient, ce lien se renforce, s’établit alors une équation inconsciente intangible « héroïne » = toxique. Le psychisme comprend désormais que l’héroïne est nocive, et le toxicomane d’hier en est tout simplement écœuré. Il en va de même pour toutes les addictions.

Psycho-probation

Notre Institut de recherche utilise avec succès la procédure de psycho-probation. Par exemple, nous avons examiné un groupe de conscrits afin d’identifier des tendances criminogènes et suicidaires cachées, ainsi que la toxicomanie. Le groupe à risque n’était que de 14 %. Et dans le corps des cadets de Moscou, il était encore plus faible : 9 %. J’ai été agréablement surpris, je m’attendais à des résultats bien pires.

Psycho-enquête

Nous avons identifié un voleur parmi plusieurs suspects. Une importante somme d’argent avait disparu d’une banque par un transfert illicite de plusieurs millions de dollars sur un autre compte. Toutes les personnes du cercle des suspects ont été soumises à une enquête, à un sondage psychologique (cette procédure est volontaire, mais dans ce cas, un refus aurait été assimilé à des aveux). Nous avons ensuite élargi ce cercle. Il a été confirmé que l’argent avait été transféré par un des suspects du cercle restreint. Il s’agissait de l’individu que la Direction de la banque soupçonnait le plus. Mais un autre, issu du cercle éloigné, a émergé. Il s’agissait de celui qui avait conçu le stratagème pour extorquer l’argent. Si nous n’avions pas sondé le subconscient de ce cercle élargi, le complice (qui est aussi le meneur), n’aurait pas été démasqué.

Igor Viktorovich Smirnov