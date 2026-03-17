Le 3 décembre 2019, le Yantar, navire océanographique de recherche de la flotte de la Baltique, basé à Lomonosov, a entrepris un long voyage vers les côtes de l’Antarctique. L’expédition a duré plus de six mois, durant lesquels d’importantes recherches hydrographiques et hydrologiques ont été menées en Antarctique. L’objectif de cette mission était d’explorer la topographie sous-marine dans des zones jusqu’alors inexplorées et de déterminer les coordonnées précises de l’île Rothschild (dite île Charcot) et de la Terre Alexandre Ier. La position de l’île Rothschild, indiquée sur la carte, ne correspondait pas exactement à sa position réelle. Elle était décalée de plusieurs milles nautiques. « Les nouvelles coordonnées de l’île ont donc été reportées avec une plus grande précision sur la carte marine INT9172 », selon le capitaine de 1er rang, O. Osipov.

Les cartes marines et les instructions de navigation mises à jour en cas de conflit armé potentiel doivent être classées « Top Secret ». L’inexactitude des coordonnées de cette île sur les anciennes cartes était intentionnelle.

L’île Rothschild est une petite île déchiquetée de 39 kilomètres de long, majoritairement recouverte de glace et dominée par les cimes abruptes des monts Descaux.

L’île Rothschild porte le nom de code « Base spéciale du réseau » d’après WikiLeaks, citant un agent de la CIA. Nous pouvons supposer que ce réseau représente les méridiens du globe. Alors quelle est la fonction de cette base et de ce réseau ? Utiliser la géomagnétosphère terrestre comme porteuse pour diffuser certaines ondes ou champs à l’ensemble du globe ?

En 2019, le navire russe Yantar est passé à proximité de cette île avec des appareils militaires de détection. Que cherchait-il ? Qu’a-t-il trouvé ? Aucune information n’a filtré à ce propos.

L’île Rothschild possède deux monts : Desko et Enigma. Au cœur du mont Enigma se cache une base secrète dotée de gigantesques serveurs soupçonnés d’être à l’origine de cyber-attaques en Russie et ailleurs dans le monde. La CIA y jouerait un rôle central.

L’île dispose d’une piste d’atterrissage chauffée pour gros porteurs. On aperçoit des hangars, une caserne de gardes, un bâtiment administratif, des terminaux de carburant, des jeeps de sécurité, une aire de stationnement et une zone de déchargement. Officiellement, l’île est inhabitée et sans juridiction.

L’Antarctique : un lieu de rencontre privilégié

Des représentants des plus anciennes familles de la planète se sont réunis secrètement sur l’île Rothschild, près de l’Antarctique, en juillet 2021. Des tweets publics ont révélé que Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial de Davos, et Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale européenne, se sont rendus en Antarctique. Étaient également présents Brad Garlinghouse et David Schwartz, respectivement président et directeur technique de Ripple Labs, une société de logiciels spécialisée dans les systèmes de paiement en ligne. Elon Musk était probablement aussi de la partie. De quoi ont-ils discuté et que préparaient-ils durant la crise Covid ?

Ces réunions secrètes, qui se tiennent dans les coulisses du pouvoir mondial à l’extrême sud de la planète, démontrent que l’Antarctique devient l’épicentre de programmes relatifs à la construction du Nouvel Ordre Mondial.

Olga Greig, « La future confrontation pour le contrôle de l’Antarctique », 2023