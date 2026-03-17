PSYCHOTRONIQUE : LES AFFRES DE LA ZOMBIFICATION EN RUSSIE

Boris Konstantinovich Ratnikov, né le 11 juin 1944 était général de division du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il est diplômé de l’Institut d’aviation de Moscou et diplômé de l’École de commandement supérieur du KGB de l’URSS. De 1991 à 1994, il sera chef adjoint de la Direction générale de la sécurité de la Fédération de Russie. Puis, il travaillera comme consultant en chef au sein du service de sécurité du Président de la Russie. Il sera, jusqu’en 2003, conseiller du président de la Douma régionale de Moscou. Il se spécialisera dans le domaine de la protection psychique de hauts dignitaires russes, dont le Président en personne. Avec l’éviction d’Eltsine et l’arrivée de Poutine au pouvoir, il sera mis sur la touche. Le 8 août 2008, il fit des déclarations très révélatrices dans le journal Komsomolskaïa Pravda. Boris Konstantinovich Ratnikov, né le 11 juin 1944 était général de division du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Il est diplômé de l’Institut d’aviation de Moscou et diplômé de l’École de commandement supérieur du KGB de l’URSS. De 1991 à 1994, il sera chef adjoint de la Direction générale de la sécurité de la Fédération de Russie. Puis, il travaillera comme consultant en chef au sein du service de sécurité du Président de la Russie. Il sera, jusqu’en 2003, conseiller du président de la Douma régionale de Moscou. Il se spécialisera dans le domaine de la protection psychique de hauts dignitaires russes, dont le Président en personne. Avec l’éviction d’Eltsine et l’arrivée de Poutine au pouvoir, il sera mis sur la touche. Le 8 août 2008, il fit des déclarations très révélatrices dans le journal Komsomolskaïa Pravda.

Vingt centres de psychotronique russe

Ce que nous faisons en Russie dans le domaine de l’influence psychique, depuis les années 1920 est désormais utilisé avec succès même au Pakistan, sans parler d’autres pays. Jusqu’au milieu des années 1980, les plus grands centres d’étude de l’influence psychique sur l’homme se trouvaient à Kiev, Saint-Pétersbourg, Moscou, Novossibirsk, Minsk, Rostov-sur-le-Don, Alma-Ata, Nijni Novgorod, Perm et Ekaterinbourg ; 20 au total, tous sous le patronage du KGB. Des milliers de scientifiques, parmi les plus talentueux, ont travaillé sur ce sujet. Après l’effondrement de l’URSS, tous ces centres ont été fermés et les scientifiques se sont dispersés à l’étranger. Il est nécessaire de faire comprendre à la population et aux autorités que la menace d’influencer la conscience de masse est aujourd’hui plus grande que jamais. Cela est dû aux avancées technologiques et à leur diffusion sur Internet… La psychotronique de masse connaît un regain d’intérêt mondial. Selon mes données, dans moins de dix ans, les armes psychotroniques deviendront plus redoutables que les armes nucléaires et atomiques. Grâce à elles, il sera possible de prendre le contrôle de l’esprit de millions de personnes et de les transformer en zombies.

En général, dans notre pays un système de travail bien organisé et secret a été mis en place dans les années 1980. Il s’agissait de créer de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes politiques inter-étatiques et intérieurs sans recourir à l’intimidation, ni à l’influence destructrice. Mais avec l’effondrement de l’URSS et la réorganisation des ministères, la coordination des exécutants s’est effondrée et les unités spéciales du KGB et du ministère de l’Intérieur ont disparu.

Ma mission, en tant que chef adjoint de la Direction générale de la sécurité de la Fédération de Russie, consistait à surveiller les menaces psychiques potentielles pesant sur les hauts fonctionnaires de l’État et la population dans son ensemble. Ce genre de surveillance psi existe en Russie et dans d’autres pays étrangers.

Recherches mondiales d’armes psychiques

Général Ratnikov : « Aux États-Unis, des concepts d’influences psi basés sur des systèmes psychophysiques orientaux sont en cours de développement : hypnose, programmation neurolinguistique (PNL), psychotechnologies informatiques, stimulation par biorésonance (modification de l’état d’une cellule humaine, NDLR). L’objectif est d’acquérir la capacité de contrôler le comportement humain. Israël s’est concentré sur des recherches visant à développer des capacités humaines qualitativement nouvelles grâce à l’autorégulation, à la modification de la conscience et au potentiel du corps physique, pour les athlètes, les agents de renseignement et les groupes de sabotage. De plus, des techniques secrètes de programmation du comportement humain sont en cours de création, fonctionnant sur la base de la modélisation mathématique des symboles kabbalistiques.

L’Académie des Forces nationales d’autodéfense du Japon étudie les possibilités d’utilisation des phénomènes parapsychologiques, notamment à des fins de renseignement. L’Institut de psychologie religieuse travaille également sur la modélisation du contrôle psychotronique des croyances.

Les services de sécurité et de contrôle de la politique étrangère de la Corée du Nord expérimentent l’interaction d’émetteurs spéciaux pour modifier le fonctionnement des organes humains et ainsi faire des bio-robots.

Au Pakistan, un dispositif a été développé pour les services spéciaux, perturbant les fonctions vitales des organes et des systèmes physiologiques humains, pouvant aller jusqu’à la mort. Les services de renseignement militaires espagnols financent des recherches sur les effets de divers facteurs physiques concernant les organes et le cerveau humain, afin de créer des moyens de perturber leurs fonctions et de modifier l’état psychique. En Allemagne, de telles recherches sont menées aux universités de Bonn et de Fribourg. En Grande-Bretagne, elles sont menées à l’Université de Londres et au laboratoire de recherche psychologique de l’Université de Cambridge.

L’objectif principal de ces recherches est de trouver de nouvelles techniques, méthodes et protocoles permettant d’influencer le psychisme d’une personne, de larges groupes de personnes, et d’élargir les capacités de la conscience humaine. Dans plusieurs pays, des informations font état de l’utilisation d’influences à distance secrètes, d’individus sur de grands groupes. Il s’agit de l’utilisation de technologies éprouvées pour atteindre des objectifs pratiques, le plus souvent politiques et militaires. Ces technologies deviennent chaque jour plus sophistiquées grâce aux nouvelles avancées scientifiques et technologiques. Bien sûr, l’utilisation de ces armes pose encore des problèmes techniques. Mais une fois ces problèmes résolus, les armes psychiques surpasseront toutes les autres réunies en termes de capacités ».

Effondrement des infrastructures psi russes

« Le principe de l’influence à distance d’un générateur psychotronique sur une personne repose sur la résonance des caractéristiques fréquentielles des organes humains : cœur, reins, foie, cerveau. Chaque organe possède sa propre caractéristique fréquentielle. S’il est exposé à un rayonnement électromagnétique de même fréquence, il entre en résonance, ce qui entraîne une insuffisance cardiaque aiguë, une insuffisance rénale ou un comportement inapproprié. En règle générale, ces rayonnements affectent l’organe le plus affaibli et le plus douloureux. Dans certains cas, l’issue peut être fatale. Des millions de roubles ont été dépensés pour ces études par l’intermédiaire de la Commission militaro-industrielle du Cabinet des ministres de l’URSS. Le KGB a également étudié « certains aspects de l’influence médicale et biologique à distance sur les troupes et la population par des rayonnements spéciaux ». Aujourd’hui, selon mes informations, les méthodes les plus modernes pour influencer l’état de conscience et le comportement d’une personne sont utilisées. Des modèles expérimentaux de dispositifs techniques existaient également au ministère de la Défense de l’URSS. Cependant, avec l’effondrement des services spéciaux, non seulement la mise en œuvre technique des développements a disparu sans laisser de traces, mais les employés eux-mêmes, ayant quitté les agences, ont rejoint diverses structures commerciales. Et qui sait dans quel but ces modèles peuvent être utilisés, quels tueurs et avec quels programmes circulent aujourd’hui dans les rues des villes russes ? »

Commentaires

Le Général Ratnikov a été écarté du pouvoir par l’équipe de Poutine. Pourquoi ? Le Président Boris Eltsine était entouré de 12 agents de la CIA selon les déclarations d’Alexandre Routskoï, Président du Comité du Soviet Suprême. Eltsine prenait ses ordres auprès de Bush et de Clinton. La CIA a infiltré et supplanté les rouages de l’infrastructure psychotronique russe. Deux clans se sont alors formés : d’une part, celui s’accordant avec la CIA pour accompagner le changement de régime russe, (Ratnikof en faisait partie) ; d’autre part, le clan nationaliste russe qui s’opposa à Eltsine pour tenter de sortir la Russie de la sphère d’influence psi des USA.

OSCE : coup d’éclat de Todor G. Dichev

Une réunion de la section des droits de l’homme, s’est tenue dans le cadre de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE/OSCE en 1991. Elle s’est achevée avec éclat. Dans son discours, Todor Gospodinovich Dichev, Docteur en philosophie et professeur associé à l’Université pédagogique d’état de Moscou V. I. Lénine, a déclaré que les citoyens russes sont victimes d’une opération de subversion psychique, forme de zombification. Il exposera sa position à un journaliste en ces termes :

« Ce n’est un secret pour personne que la situation en Union soviétique et en Bulgarie est très difficile. Nous traversons une crise économique et politique. Mais la manifestation la plus terrible de notre époque de révolte est la crise de la psyché humaine. Pour moi, il est clair que c’est elle qui est à l’origine de nos problèmes.

D’après mes informations, on assiste actuellement à une programmation de masse. Une zombification, est en cours. Qu’est-ce que cela signifie ? Les zombies sont le produit de nombreuses années de manipulation de la conscience humaine. Cela aboutit à la formation d’individus totalement dépourvus de volonté. Et aujourd’hui, en Union soviétique, on assiste à une situation où 98 % de la population est soumise à la suggestion. C’est ce qui se passe en permanence.

Ces dernières années, l’URSS, la Bulgarie et certains autres pays sont devenus les lieux d’expérimentations privilégiés de ce que l’on appelle la « zombification » psychotronique…

Les données sont accablantes. Le peuple russe est soumis à des méthodes d’influence psychique développées en 1953-1954 par le professeur canadien Evin Cameroon. Depuis lors, ces méthodes ont été testées dans plusieurs autres pays.

Il existe des appareils appelés « générateurs psychotroniques » capables de programmer les individus. C’est un tel appareil qui se trouvait à bord du croiseur américain Belknap, amarré à Varna les 18 et 19 août 1991. Depuis ce croiseur, une influence psychique ciblée a été exercée sur les Moscovites. Le même appareil était en service à Moscou lors du célèbre discours de Boris Eltsine sur le blindé. Par conséquent, toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, sur la place devant la Maison Blanche, sont aujourd’hui devenues de véritables zombis. Si aucune mesure n’est prise pour les dézombifier, elles risquent de tomber malades dans les 3 à 5 prochaines années, puis de mourir dans les deux années suivantes.

Malheureusement, force est de constater que Mikaël Gorbatchev a été programmé dès 1983. Eltsine, quant à lui, a été zombifié en 1989, lors de son séjour aux États-Unis. De ce point de vue, humainement, je les plains. Comme dans leur entourage il n’y a aucun bioénergéticien capable de les protéger (le président Bush, par exemple, en compte 16), nos dirigeants sont facilement influençables. Et il ne fait aucun doute que Gorbatchev est un zombie sous contrôle du Pentagone.

Cependant, rien n’est encore perdu. Si nous le souhaitons, nous pouvons déprogrammer nos dirigeants. J’ai récemment adressé une lettre au président du KGB, V. Bakatin avec une proposition en ce sens.

Nous sommes condamnés si nous ne nous ressaisissons pas dans les 4 à 5 prochains mois. Sinon, même Dieu lui-même ne pourra nous aider ». Todor G. Dichev, Moscou le 4 octobre 1991.

Des présidents psychiquement contrôlés

Vlad Savenkov est diplômé de l’Université de Leningrad en psychologie médicale. Il est titulaire d’un doctorat en suggestion et hypnose. Il refusa d’intégrer l’équipe psychique de Boris Eltsine en 1995. Le salaire proposé était de 5000 dollars par mois, somme colossale à l’époque.

Vlad Savenkov : « Les manipulations psychiques au plus haut niveau sont calculées avec une précision quasi mathématique. Rien n’est laissé au hasard. Il s’agit de pouvoir, des centaines de milliards de dollars sont en jeu.

Les développements applicatifs secrets du contrôle mental sont liés aux progrès réalisés dans la compréhension des processus neurophysiologiques. Aux États-Unis, c’est le Pentagone qui dispose de l’équipe psychique la plus puissante. Pilotée par un médium, elle fut mise à la disposition de Reagan lors des rencontres avec Gorbatchev. L’objectif était de rendre le dirigeant soviétique plus conciliant dans les négociations, afin de l’inciter à signer des documents clés, grâce à une influence énergético-informationnelle ciblée. Cette même équipe psychique devait susciter chez Reagan une fermeté et une résilience optimales.

Gorbatchev disposait aussi de son côté d’une équipe psychique pilotée par Kashpirovski mais son rôle était différent. Elle devait conjuguer son savoir avec celui des Américains. L’objectif était « de rendre la transition en Russie moins douloureuse ». Kashpirovski était chargé de la psychomanipulation collective des Russes, une forme de manipulation psychosociale de masse. Les Etats-Unis étaient très avancés dans ce domaine (Hollywood a permis d’acquérir une grande expérience en manipulations psychiques de masse).

Aujourd’hui, les équipes psychiques modernes emploient des spécialistes capables d’influencer de grands groupes de personnes. Elles utilisent des flux d’information psychiques et se servent de techniques holographiques et astrales. Elles peuvent susciter la peur, la terreur, la dépression, l’apathie, la joie, la sympathie ou l’espoir dans toute une nation ».

Sources :

site d’interviews russo-bulgares,

articles du 1er mars 2010 et 22 février 2017

Komsomolskaïa Pravda du 8/08/2008 www.kp.ru