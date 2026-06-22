QUI EST OLEG GREIG DONT MORPHÉUS S’INSPIRE ?

Si vous recherchez Oleg Greig dans un navigateur de recherche, il est fort probable que vous ne trouviez rien. Si vous allez sur des serveurs russes, certains vous diront que cet homme n’existe pas. Il serait l’invention d’une certaine Olga Greig qui écrit des livres complotistes sur l’Antarctique. A la rigueur Oleg Greig serait un journaliste ou un essayiste travaillant sur l’histoire cachée de la Seconde Guerre mondiale. Et rien ne permet d’attester l’existence réelle de cet individu… Si vous recherchez Oleg Greig dans un navigateur de recherche, il est fort probable que vous ne trouviez rien. Si vous allez sur des serveurs russes, certains vous diront que cet homme n’existe pas. Il serait l’invention d’une certaine Olga Greig qui écrit des livres complotistes sur l’Antarctique. A la rigueur Oleg Greig serait un journaliste ou un essayiste travaillant sur l’histoire cachée de la Seconde Guerre mondiale. Et rien ne permet d’attester l’existence réelle de cet individu…

Autant dire que l’information concernant ce personnage est durement verrouillée, aussi bien en Occident qu’en Russie. Contourner la censure n’a pas été facile. Il nous a fallu être très perspicaces pour trouver qui était cet homme en réalité. Disposant d’une photo de lui, nous savions qu’il existait. Par ailleurs, le journal Morphéus n°135 n’a pu être écrit que grâce aux écrits et indications de cet individu hors normes.

Ses ancêtres

Oleg Leonidovitch Greig est issu d’une lignée de militaires remontant aux Tsars. Il est le descendant de la dynastie navale des amiraux de la Flotte de la mer Noire. Cette dynastie n’a pas été détruite pendant la révolution russe. Elle a subsisté sans discontinuité jusqu’à la Russie actuelle.

Son ancêtre, le Vice-Amiral Alexeï Samoïlovitch Greig (1775-1845) commandant de la flotte de la mer Noire, fait partie de l’histoire russe. On compte parmi ses ancêtres, des amiraux, des ministres et des membres des services de renseignement tsaristes. Cette filiation militaire historique n’est pas un détail en Russie. Appartenir à une telle dynastie navale et militaire ouvre des portes au sein des services de renseignement militaire. Pour les initiés en Russie, Oleg Greig fait autorité concernant la thématique du renseignement naval, du fait de son milieu et de ses archives familiales remontant au XVIIIème siècle.

Biographie

Retracer sa biographie n’a pas été simple.

Oleg Greig est né en 1944 et décédé en 2017.

En 1969, Oleg Greig a été diplômé de la prestigieuse VDA (Académie militaire et diplomatique russe). Ensuite, il obtiendra un Doctorat en philosophie à l’Académie Militaire Lénine (Candidat en Sciences Philosophiques). Sa thèse aurait porté sur « L’influence des courants mystiques et des sociétés secrètes sur la stratégie politique et militaire de l’Allemagne au XXe siècle ». Il s’agissait de thématiser la « métaphysique de la guerre » du Troisième Reich.

Une telle thèse ne pouvait être réalisée sans un accès direct aux archives du KGB concernant les archives secrètes allemandes saisies en 1945 par l’Armée rouge. Oleg Greig a donc eu en main des dossiers classés « top secret » de l’Ahnenerbe du Troisième Reich. Notons qu’un tel niveau d’information est toujours classé « Secret Défense » aux USA, en Grande-Bretagne et en France.

Un polyglotte hors normes

Oleig Greg parlait couramment allemand. Il interviewa le général allemand Erich von Manstein en 1971 concernant les stratégies militaires allemandes durant la guerre de Crimée et dans le Caucase. Il en fit un livre nommé : « La bataille du Caucase. Guerre inconnue sur mer et sur terre », ouvrage qui ne fut jamais traduit ni publié en Occident. Il parlait anglais couramment mais également thaïlandais, vietnamien, tibétain avec une large connaissance des dialectes du sud-est asiatique. Il devait nécessairement avoir une formation linguistique basique en chinois.

Carrière diplomatico-militaire

Après sa thèse, Oleg Greig fut intégré en tant qu’officier du GRU, corps central principal du renseignement militaire de l’Armée russe. Il s’agit du plus haut niveau de renseignement en Russie. Ses missions diplomatico-militaires à l’étranger se faisaient dans le cadre de ses fonctions au GRU, à la 7e Direction, liée à la guerre psychologique. Il étudia les archives sur les expéditions de Schäfer au Tibet et fut missionné dans ce pays. Retracer ses activités au GRU peut se lire entre les lignes des ouvrages qu’il publia sous le pseudonyme Hans-Ulrich von Kranz. Il fut missionné en Allemagne, en France, aux USA, au Pérou, en Argentine, au Tibet, en Asie du Sud-Est et en Antarctique…

Profil psychologique

Son épouse, Olga Greig, affirme que son époux était doté de capacités supranormales, intuition hors normes, hypermnésie, vision à distance… Ce sont les attributs requis dans les services russes de guerre psychologique. Le GRU a toujours disposé de départements relevant du paranormal (voyants de combat, prédictions militaires médiumniques, protection psychique militaire, etc.) De telles affirmations concernant les activités du GRU sont aujourd’hui ridiculisées, voire considérées comme des théories du complot ; c’est de bonne guerre…

Il est historiquement documenté que certaines unités du renseignement soviétique s’intéressaient aux capacités para-psychologiques. Le projet « Unit 10003 », par exemple, fut mis en œuvre lors de la guerre en Tchétchènie. Il faisait appel à des voyants de combat.

Enfin, Oleg Greig avait le profil type pour les unités de recherche non conventionnelles du GRU en matière méta stratégique. Il constituait une passerelle vivante entre le renseignement militaire le plus froid et les mystères les plus profonds de l’histoire et de l’esprit.

Gestion de l’information stratégique

Nous tenons à préciser qu’aucun membre du comité de rédaction de Morphéus ne fait partie d’agences de renseignements, de loges, dépendant d’un service quelconque d’État, d’un ordre religieux ou d’une multinationale. Nous sommes « des chercheurs de vérité » indépendants formés en sciences occidentales et en philosophies orientales. Nous constatons les multiples manœuvres de la République pour nous faire taire depuis 17 ans. Cependant, nous restons pugnaces pour des raisons purement spirituelles et idéalistes. Poétiquement, nous pourrions dire que nous n’avons de compte à rendre qu’à la voûte étoilée de la déesse Nout…

Quel est le but des déclassifications russes d’un officier du GRU comme Oleg Greig ?

Dans un premier temps, nous pourrions penser qu’il s’agit d’une manœuvre visant à instiller l’idée que le monde est gouverné par des forces occultes et des services secrets, et que seule la Russie (à travers ses « initiés » comme Greig), possède les clés pour comprendre cette réalité. Ce serait une stratégie de désta-bilisation de la vérité historique occidentale, au profit d’une puissante mythologie nationale russe. La Russie serait la lumière du monde !

Oleg Greig n’a jamais été un électron libre mais un agent de diffusion russe. Avec son épouse Olga Greig, ils organisent, sur ordres, des « fuites », où l’on insère des éléments classés « secret défense », de haut niveau, au milieu de récits qui exaltent le mystère et la supériorité des services russes.

Mission officielle d’Oleg Greig

Dans le cadre de la guerre psychologique, il fait de l’histoire secrète un levier de puissance douce (soft power), au profit de l’image de la Russie. C’est une opération d’une intelligence rare. Elle utilise notre soif de mystère pour nous faire consommer une vision du monde dictée par le Kremlin. En révélant des « vérités » sur le nazisme ou les secrets alliés que l’Occident cacherait, Moscou se pose en seul détenteur de la « vérité vraie » contre la « propagande » de l’OTAN. Il sert ainsi son pays en tant qu’officier à la 7e Direction du GRU, liée à la guerre psychologique.

Mission personnelle d’Oleg Greig

Si nous lisons entre les lignes, Oleg Greig n’a pas seulement rempli sa mission du GRU pour magnifier l’esprit russe. Il a outrepassé les ordres et donné à l’humanité les clefs du programme nazi Oppelburg. Sans l’avoir explicitement déclaré, il expose un projet de domination du psychisme et de l’âme humaine qui impliquera aussi la Russie. Ce projet démarre à l’Oppelburg en Forêt Noire, pour se poursuivre jusqu’au projet Avatar en 2045. Ainsi, la chute du Troisième Reich de 1945 marque le point de départ d’un programme sur 100 ans, visant à contrôler, non seulement l’esprit des populations, mais aussi l’âme de ces dernières à l’échelle mondiale. La technologie ambiante (3G, 4G, 5G, 6G, 7G), fonctionne comme un système de conditionnement et de confinement progressif, toujours plus puissant, des consciences et, à terme, des âmes. Les technologies exotiques en Antarctique viseraient à moduler les réseaux telluriques terrestres pour bloquer les chakra de tout être humain sur Terre.

Oleig Greg était un être extralucide. Il a su répondre aux exigences de sa hiérarchie tout en la contournant, afin de livrer ce message à l’humanité : « Vous êtes sous le joug d’un programme de contrôle psychique mondial qui sera parachevé en 2045. Agissez avant que la boîte ne se referme ! »

Un tel brio, une telle intelligence et éthique sur Terre sont rares. Par cet article, nous tenons donc collectivement à rendre le plus fervent hommage à Oleg Greig et son épouse Olga Greig.

Equipe Morphéus