DÉCLASSIFICATION DES ENGINS VOLANTS NON CONVENTIONNELS ALLEMANDS

Le Sonderbüro 13, dirigé par le SS-Obergruppenführer Hans Kammler, développa le projet secret « Vergeltung » (Armes de vengeance) : les V-1, V-2, V-3, V-5, V-7 et V-9. Il constituait une composante cachée du vaste réseau de l’institut secret l’Ahnenerbe. Parmi les innovations développées par les ingénieurs, techniciens et scientifiques allemands figuraient les engins volants non conventionnels suivants.

Principaux projets de disques volants

VRIL (testé en 1939, 4 unités fabriquées, développé par le groupe de W. Schumann)

VRIL-41 JNGEL (testé en 1942, 17 disques produits, diamètre 11 mètres)

VRIL-ZERSTORER (armement : un canon de calibre 80 mm, deux canons MK-108, deux mitrailleuses MG-17)

VRIL-7 (nom de code « Odin », deux versions : combat et transport). Concepteurs : Schriever et Habermohl. Année de développement : 1944. Date des essais : 17 mai 1944 près de Prague. Type : hélicoptère en forme de disque. Moteurs à pistons et moteur-fusée Walter à propergol liquide. Équipage : 2 pilotes et 1 technicien dans la salle des machines. Caractéristiques : diamètre : 21 m ; vitesse ascensionnelle : 288 km/h ; vitesse horizontale : 200 km/h. Habermohl fut capturé par les troupes soviétiques à l’usine Letov, près de Prague. Irman Maier, concepteur de disques de renom, fut également capturé et travailla en URSS jusqu’en 1955.

VRIL-10, Chauve-souris

VRIL-11, Le Projet du Diable

HAUNEBU I (diamètre du disque 25 mètres)

HAUNEBU II (diamètre du disque 23 mètres)

HAUNEBU III (disque de 71 mètres de diamètre, développé en 1945)

HAUNEBU IV « OSTARA » (diamètre du disque 120 mètres)

HAUNEBU MARK V (échantillon lancé – février 1945, complexe souterrain de Kala, Thuringe)

BMW FLUGELRAD DXV2-DXV3, designer Richard Mithe

DISQUE BELONTSE (développé depuis 1942, diamètre 38 m, 2e version 68 m)

DISQUE DE RUDOLF SCHRIEVER-HABERMOHL

CREPE VOLANTE DE ZIMMERMANN

DISQUE OMEGA D’ANDERS EPPE

FOCKE-WULF 500, nom de code « Ball Lightning », par Kurt Tank

ANDROMEDA un conteneur maritime de 138 mètres pour le transport de disques volants

HAUNEBURU-X-Boot, doté d’un disque de 26 mètres de diamètre, utilisant comme système de propulsion une machine à énergie libre avec un tachyonator-70 de 23 mètres de diamètre. La commande était assurée par un générateur de champ magnétique pulsé désigné « 4A-sic ». Le véhicule pouvait atteindre une vitesse pratique d’environ 6 000 km/h ; mais en augmentant la poussée du moteur, il était prévu d’atteindre une vitesse quatre fois supérieure.

Hans Kammler était chargé du développement de nouveaux types d’armes. Ce département était également responsable du développement d’avions, d’apparence plutôt exotique, équipés de moteurs fonctionnant avec des sources d’énergie alternatives . Face à une pénurie d’énergie catastrophique, les Allemands furent les premiers à utiliser des carburants tels que l’alcool, l’hydrogène, la poussière de charbon, le charbon comprimé, le peroxyde d’hydrogène, le xénon et d’autres encore…

Les centres de recherche où ont été développés les disques volants et toutes sortes de moteurs à énergie alternative sont : Stetzin, Nordhausen, Dortmund, Essen, Peenemünde, Breslau (Wroclaw), Prague (usines : Škoda, Letov et chaîne de montagnes Halle Harz), Pilsen, Dresde, Berlin (Spandau), Stassfurt, Wiener Neustadt (Autriche), Volkenrod, Unsenburg sous terre dans d’anciennes mines de sel, la Forêt-Noire (usine souterraine « Zeppelin Werke »), Göttingen, Aix-la-Chapelle, Adlershof, lacs de Garde et de Côme, Italie.

Toutes ces informations sont du domaine public maintenant en Russie. Pourquoi maintenir le secret ? Pourquoi continuer à utiliser le pétrole alors que nous disposons de solutions techniques et écologiques depuis 80 ans ?

Source :

Greig Olga, Rudakov Alexandre Borissovitch, « Frappe sous-marine : une stratégie pour la victoire – Drones navals », p. 214, éditeur : Algorithm Publishing House LLC, Moscou 2024.